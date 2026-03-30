Правкомиссия одобрила перенос наказания за продажу табака без лицензии
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к законопроекту, которыми предлагается перенести введение в России уголовной... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T16:39:00+03:00
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к законопроекту, которыми предлагается перенести введение в России уголовной ответственности за продажу табака и никотинсодержащей продукции без лицензии на 1 марта 2027 года, сообщили РИА Новости в комиссии.
"Одобрено", - сказали в комиссии.
"Перенос связан с отсутствием итогового варианта законопроекта по лицензированию", - рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
.
Ранее в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко
сообщили, что в России
с 1 октября 2026 года планируется ввести лицензирование розничной и оптовой продажи табака и вейпов.
Изначально предлагалось установить уголовную ответственность за розничную продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии с 1 сентября 2026 года. Такое наказание предусматривалось в случае, если деяние совершено в крупном размере. Под крупным размером понимается стоимость такой продукции, составляющая более 100 тысяч рублей.
Поправками предлагается перенести срок вступления изменений в силу – на 1 марта 2027 года.