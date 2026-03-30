16:08 30.03.2026 (обновлено: 16:39 30.03.2026)
Правкомиссия одобрила перенос наказания за продажу табака без лицензии
Правкомиссия одобрила перенос наказания за продажу табака без лицензии
Правкомиссия одобрила перенос наказания за продажу табака без лицензии

Уголовную ответственность за нелегальную продажу табака могут ввести в 2027 году

Продажа сигарет . Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к законопроекту, которыми предлагается перенести введение в России уголовной ответственности за продажу табака и никотинсодержащей продукции без лицензии на 1 марта 2027 года, сообщили РИА Новости в комиссии.
"Одобрено", - сказали в комиссии.
"Перенос связан с отсутствием итогового варианта законопроекта по лицензированию", - рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Ранее в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко сообщили, что в России с 1 октября 2026 года планируется ввести лицензирование розничной и оптовой продажи табака и вейпов.
Изначально предлагалось установить уголовную ответственность за розничную продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии с 1 сентября 2026 года. Такое наказание предусматривалось в случае, если деяние совершено в крупном размере. Под крупным размером понимается стоимость такой продукции, составляющая более 100 тысяч рублей.
Поправками предлагается перенести срок вступления изменений в силу – на 1 марта 2027 года.
