Работающих у физлиц мигрантов могут обязать выплачивать аванс по НДФЛ
22:33 09.02.2026
Работающих у физлиц мигрантов могут обязать выплачивать аванс по НДФЛ
Работающих у физлиц мигрантов могут обязать выплачивать аванс по НДФЛ - РИА Новости, 09.02.2026
Работающих у физлиц мигрантов могут обязать выплачивать аванс по НДФЛ
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, в соответствии с которыми трудовых мигрантов, работающих у физических лиц,... РИА Новости, 09.02.2026
россия, владимир груздев, ассоциация юристов россии, общество
Россия, Владимир Груздев, Ассоциация юристов России, Общество
Работающих у физлиц мигрантов могут обязать выплачивать аванс по НДФЛ

Работающих у физлиц мигрантов могут обязать выплачивать авансовый платеж по НДФЛ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗадержанные иностранные трудовые мигранты в отделе полиции по вопросам миграции
Задержанные иностранные трудовые мигранты в отделе полиции по вопросам миграции - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Задержанные иностранные трудовые мигранты в отделе полиции по вопросам миграции. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, в соответствии с которыми трудовых мигрантов, работающих у физических лиц, планируется обязать выплачивать авансовый платеж по НДФЛ, сообщил источник РИА Новости.
Согласно действующему законодательству, трудовым мигрантам в РФ необходимо уплачивать авансовые платежи за период действия патента. Затем работодатель рассчитывает НДФЛ для сотрудника, но с зачетом уплаченных авансовых платежей по патенту.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, требование по авансовому платежу по НДФЛ теперь планируется распространить не только на работающих по патенту, но и на временно или постоянно проживающих иностранцев, работающих у физических лиц, а также тех, кто работает без разрешения или патента в случаях, предусмотренных законом.
"Одобрено", - сказал источник, комментируя законопроект.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в свою очередь, заявил, что законопроект направлен на повышение собираемости НДФЛ и усиление контроля за доходами иностранных граждан, работающих у физических лиц. По его словам, законопроектом вводится четкое разграничение платежей: для тех, кто занят в организациях или у индивидуальных предпринимателей, базовая ставка составит 1,2 тысячи рублей в месяц, а для иностранных работников, нанятых частными лицами для личных нужд, платеж составит 1,7 тысячи рублей.
РоссияВладимир ГруздевАссоциация юристов РоссииОбщество
 
 
