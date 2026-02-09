https://ria.ru/20260209/migranty-2073324115.html
Работающих у физлиц мигрантов могут обязать выплачивать аванс по НДФЛ
Работающих у физлиц мигрантов могут обязать выплачивать аванс по НДФЛ - РИА Новости, 09.02.2026
Работающих у физлиц мигрантов могут обязать выплачивать аванс по НДФЛ
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, в соответствии с которыми трудовых мигрантов, работающих у физических лиц,... РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, в соответствии с которыми трудовых мигрантов, работающих у физических лиц, планируется обязать выплачивать авансовый платеж по НДФЛ, сообщил источник РИА Новости.
необходимо уплачивать авансовые платежи за период действия патента. Затем работодатель рассчитывает НДФЛ для сотрудника, но с зачетом уплаченных авансовых платежей по патенту.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, требование по авансовому платежу по НДФЛ теперь планируется распространить не только на работающих по патенту, но и на временно или постоянно проживающих иностранцев, работающих у физических лиц, а также тех, кто работает без разрешения или патента в случаях, предусмотренных законом.
"Одобрено", - сказал источник, комментируя законопроект.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
, в свою очередь, заявил, что законопроект направлен на повышение собираемости НДФЛ и усиление контроля за доходами иностранных граждан, работающих у физических лиц. По его словам, законопроектом вводится четкое разграничение платежей: для тех, кто занят в организациях или у индивидуальных предпринимателей, базовая ставка составит 1,2 тысячи рублей в месяц, а для иностранных работников, нанятых частными лицами для личных нужд, платеж составит 1,7 тысячи рублей.