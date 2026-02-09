Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило новый способ борьбы с контрафактом
09.02.2026
Правительство одобрило новый способ борьбы с контрафактом
Правительство одобрило новый способ борьбы с контрафактом
владимир груздев, ассоциация юристов россии
Владимир Груздев, Ассоциация юристов России
Правительство одобрило новый способ борьбы с контрафактом

РИА Новости: в России ввели новый способ борьбы с контрафактом

Уничтожение контрафактной партии детских игрушек
Уничтожение контрафактной партии детских игрушек
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Уничтожение контрафактной партии детских игрушек . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон "О промышленной политике в Российской Федерации" и закон "О техническом регулировании", предполагающие введение нового вида надзора для борьбы с контрафактом и фальсификатом, сообщил источник РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, предполагается осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции. Предполагается, что новый вид контроля устранит увеличение объемов потенциально опасной бесконтрольной продукции на отечественном рынке. Изготовителей, исполнителей и продавцов будут проверять на соблюдение обязательных требований, установленных техническими регламентами. Уполномоченным органом определен Росстандарт.
"Одобрено", - подтвердил источник РИА Новости.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в свою очередь, отметил, что введение нового вида федерального государственного надзора позволит очистить рынок от потенциально опасных товаров, в том числе контрафактных и фальсифицированных. А также поможет создать равные конкурентные условия для производителей, которые соблюдают стандарты качества и честно относятся к своим потребителям.
"Законопроект исключает дублирование функций: если продукция уже проверяется в рамках других видов надзора, дополнительного контроля не будет. Это избавляет добросовестных предпринимателей от двойных проверок", - подчеркнул Груздев.
