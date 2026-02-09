Правительство одобрило новый способ борьбы с контрафактом

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон "О промышленной политике в Российской Федерации" и закон "О техническом регулировании", предполагающие введение нового вида надзора для борьбы с контрафактом и фальсификатом, сообщил источник РИА Новости.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, предполагается осуществлять контроль за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции. Предполагается, что новый вид контроля устранит увеличение объемов потенциально опасной бесконтрольной продукции на отечественном рынке. Изготовителей, исполнителей и продавцов будут проверять на соблюдение обязательных требований, установленных техническими регламентами. Уполномоченным органом определен Росстандарт.

"Одобрено", - подтвердил источник РИА Новости.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев , в свою очередь, отметил, что введение нового вида федерального государственного надзора позволит очистить рынок от потенциально опасных товаров, в том числе контрафактных и фальсифицированных. А также поможет создать равные конкурентные условия для производителей, которые соблюдают стандарты качества и честно относятся к своим потребителям.