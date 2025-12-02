Путин наградил главу Ассоциации юристов России орденом почета

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом почета председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.
Указ главы государства о госнаградах опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить: Орденом почета Груздева Владимира Сергеевича - председателя правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", город Москва", - говорится в документе.
Также Путин объявил благодарность всему коллективу организации.
"За заслуги в укреплении законности и защите прав граждан объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", город Москва", - указано в распоряжении президента.
Кроме того, некоторые сотрудники организации отмечены почетными грамотами президента РФ.