Путин наградил главу Ассоциации юристов России орденом почета - РИА Новости, 02.12.2025
16:28 02.12.2025 (обновлено: 16:39 02.12.2025)
Путин наградил главу Ассоциации юристов России орденом почета
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом почета председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.
Указ главы государства о госнаградах опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить: Орденом почета Груздева Владимира Сергеевича - председателя правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", город Москва", - говорится в документе.
Также Путин объявил благодарность всему коллективу организации.
"За заслуги в укреплении законности и защите прав граждан объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", город Москва", - указано в распоряжении президента.
Кроме того, некоторые сотрудники организации отмечены почетными грамотами президента РФ.
Путин присвоил гендиректору "Камаза" Кogogину звание Героя труда
Вчера, 15:59
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВладимир ГруздевАссоциация юристов России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
