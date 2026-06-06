В России не планируют вводить адвокатскую монополию, заявил глава АЮР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России не планируют вводить обязательное наличие статуса адвоката для представителя в гражданском процессе, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. В России не планируют вводить обязательное наличие статуса адвоката для представителя в гражданском процессе – любой человек может самостоятельно обращаться в суд за защитой своих прав, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
В июле прошлого года Минюст РФ предложил ввести "адвокатскую монополию". Законопроект предлагал допускать к процессам только лиц со статусом адвоката. Сейчас это правило действует лишь в уголовном процессе. Инициатива вызвала резкую критику. В апреле ведомство подтвердило, что будет дорабатывать поправки.
"Речь о введении адвокатской монополии точно не идет. Однозначно, такие вещи будут обсуждаться. Все прекрасно понимают последствия, потому что у нас гражданских споров огромное количество. Если уголовных дел рассматривается в год от 700 до 800 тысяч, то гражданских – около 20 миллионов. Тема обсуждается, но чтобы каждый гражданин мог обращаться в суд за защитой своих прав только через адвоката в рамках гражданского производства – такой темы нет", – сказал Груздев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.