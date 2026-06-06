В России не планируют вводить адвокатскую монополию, заявил глава АЮР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. В России не планируют вводить обязательное наличие статуса адвоката для представителя в гражданском процессе – любой человек может самостоятельно обращаться в суд за защитой своих прав, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.