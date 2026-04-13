Рейтинг@Mail.ru
В России введут уголовное наказание за незаконное обращение криптовалюты - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 13.04.2026 (обновлено: 15:07 13.04.2026)
В России введут уголовное наказание за незаконное обращение криптовалюты

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила документ о введении уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалюты.
«

"Одобрено", — сообщил РИА Новости ее представитель.

Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что ответственность планируют ввести за оборот цифровой валюты без регистрации или лицензии ЦБ. Обязательным признаком преступления станет причинение значительного ущерба или извлечение дохода в крупном размере.
«
"За совершение такого преступления предусматриваются штрафы до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет. Если деяние совершено организованной группой либо сопряжено с особо крупным ущербом или доходом, наказание составит до семи лет лишения свободы", — уточнил он.
По его словам, крупным ущербом предлагается считать сумму от 3,5 миллиона рублей, а особо крупным — от 13 миллионов. Вступление поправок в силу ожидается с 1 июля 2027 года.
ТехнологииРоссияВладимир ГруздевАссоциация юристов РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала