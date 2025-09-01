https://ria.ru/20250901/les-2038730616.html

Закон о лесном семеноводстве вступает в силу с 1 сентября

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон, который закрепляет в Лесном кодексе понятия семян и саженцев, а также устанавливает требования для выдачи сертификата качества семян лесных растений, вступает в силу с 1 сентября. "Лесное семеноводство осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации", - говорится в тексте федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации". Закон закрепляет в Лесном кодексе понятия семян, сеянцев и саженцев. Согласно нему, в целях лесного семеноводства создаются лесосеменные плантации, формируются федеральный фонд семян лесных растений и страховые фонды семян субъектов РФ. В документе прописаны случаи, при которых возможно использование семян из федерального фонда, например, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также после неурожая семян лесных растений. Законопроект официально разрешает использование саженцев и сеянцев лесных растений, выращенных в питомниках, для целей лесовосстановления и лесоразведения и устанавливает строгие стандарты качества, вводя запрет на применение нерайонированных семян и посадочного материала, чьи посевные качества не подтверждены в соответствии с установленным порядком. "Данный законопроект крайне актуален для всей лесной отрасли: он призван восполнить правовой вакуум в лесном семеноводстве. Этот пробел возник после утраты силы прежнего закона о семеноводстве 1 сентября 2023 года, тогда как новый закон регулирует исключительно сельскохозяйственные культуры", - цитирует пресс-служба Рослесхоза председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева. По его словам, отсутствие четкого законодательного регулирования деятельности по заготовке и использованию семян лесных растений создавало серьезные риски для экологической безопасности и биоразнообразия, угрожая устойчивости лесных экосистем из-за потенциального применения некачественного или неподходящего посадочного материала. Груздев считает, что изменение в Лесном кодексе позволят значительно улучшить ведение лесного хозяйства без дополнительных бюджетных затрат.

