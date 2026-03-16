Правкомиссия одобрила проект о социализации вернувшихся с фронта осужденных
13:37 16.03.2026 (обновлено: 15:15 16.03.2026)
Правкомиссия одобрила проект о социализации вернувшихся с фронта осужденных
Правительственная комиссия одобрила законопроект, предусматривающий право на пробацию осужденных, прошедших военную службу, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T13:37:00+03:00
2026-03-16T15:15:00+03:00
общество
россия
владимир груздев
ассоциация юристов россии
Общество, Россия, Владимир Груздев, Ассоциация юристов России
Правкомиссия одобрила проект о социализации вернувшихся с фронта заключенных

Военнослужащий ВС России . Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила законопроект, предусматривающий право на пробацию осужденных, прошедших военную службу, сообщил РИА Новости источник.
Проект федерального закона направлен на обеспечение социальной помощи для бывших осужденных, которые после освобождения от наказания были призваны на военную службу, в том числе по мобилизации, и после увольнения со службы снова оказались в трудной жизненной ситуации.
"Одобрен", - сообщил источник.
Согласно изменениям, обратиться с заявлением о применении пробации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания можно будет в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы. Как отмечали в Минюсте РФ, предлагаемые изменения будут способствовать как скорейшему возвращению граждан к мирной и законопослушной жизни, так и снижению уровня рецидивной преступности.
Как сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, изменения касаются освобожденных от отбывания наказания, лиц, условно освобожденных, и лиц, в отношении которых применена отсрочка отбывания наказания в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или военное время, либо заключивших в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.
"Сам факт прохождения военной службы в особых условиях (мобилизация, военное время) может создать новые проблемы для адаптации в социальной жизни, а поправки направлены на предотвращение такой проблемы", – пояснил Груздев.
Правкомиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России
