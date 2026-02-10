Рейтинг@Mail.ru
Трудовых мигрантов обяжут содержать семьи на уровне прожиточного минимума - РИА Новости, 10.02.2026
13:04 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/rf-2073425769.html
Трудовых мигрантов обяжут содержать семьи на уровне прожиточного минимума
Трудовых мигрантов обяжут содержать семьи на уровне прожиточного минимума - РИА Новости, 10.02.2026
Трудовых мигрантов обяжут содержать семьи на уровне прожиточного минимума
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", по которым РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:04:00+03:00
2026-02-10T13:04:00+03:00
россия
владимир груздев
ассоциация юристов россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133369_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_c8139a8dda11656b0dad58b0ac91fdb7.jpg
https://ria.ru/20251130/moskva-2058668566.html
россия
россия, владимир груздев, ассоциация юристов россии, общество
Россия, Владимир Груздев, Ассоциация юристов России, Общество
Трудовых мигрантов обяжут содержать семьи на уровне прожиточного минимума

В России мигрантов обяжут содержать семьи на уровне прожиточного минимума

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", по которым работающие в России иностранцы обязаны содержать членов своих семей, которые прибыли в страну, на уровне не ниже прожиточного минимума, несоблюдение новых норм может привести к аннулированию разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).
Как следует из документов, с которыми ознакомились РИА Новости, за работающим в России иностранным гражданином закрепят обязанность содержать членов своей семьи, которые переехали в страну вместе с ним, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Несоблюдение требований может привести к аннулированию разрешения на РВП или ВНЖ.
"Одобрено", - сказал источник, комментируя законопроект.
Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, предложенные изменения станут эффективным инструментом борьбы с теневой занятостью и фиктивным оформлением документов.
РоссияВладимир ГруздевАссоциация юристов РоссииОбщество
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
