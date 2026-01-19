Для участников боевых действий хотят ввести геномную регистрацию

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 19.01.2026 (обновлено: 23:55 19.01.2026)
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение в РФ обязательной государственной геномной регистрации для участников боевых действий, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
"Законопроект расширяет применение обязательной государственной геномной регистрации, вводя ее для новых категорий лиц, связанных с выполнением задач в условиях боевых действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций. Проведение регистрации будет осуществляться непосредственно структурами, где указанные лица проходят службу или к которым приписаны: подразделениями Вооруженных сил, Росгвардии и органов внутренних дел, действующими совместно со своими профильными экспертно-криминалистическими подразделениями", - рассказал Груздев.
Одновременно законопроект устанавливает единый и продолжительный срок хранения полученных геномных данных – до достижения лицом возраста 100 лет, а в случае гибели – до момента установления личности, уточнил он. По словам Груздева, геномная регистрация становится ключевым, а зачастую и единственным надежным инструментом для установления личности погибших или тяжелораненых военнослужащих и других участников.
"Это напрямую касается вопросов социальной справедливости – обеспечения выплат семьям, оформления пенсий, признания заслуг – и морального долга государства перед теми, кто выполняет задачи в экстремальных условиях", - подчеркнул он.
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили установить выплату для ветеранов военной службы
15 января, 00:34
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Владимир Груздев
Ассоциация юристов России
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
