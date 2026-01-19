Для участников боевых действий хотят ввести геномную регистрацию

Одновременно законопроект устанавливает единый и продолжительный срок хранения полученных геномных данных – до достижения лицом возраста 100 лет, а в случае гибели – до момента установления личности, уточнил он. По словам Груздева, геномная регистрация становится ключевым, а зачастую и единственным надежным инструментом для установления личности погибших или тяжелораненых военнослужащих и других участников.