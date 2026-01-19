https://ria.ru/20260119/voennye-2068913842.html
Для участников боевых действий хотят ввести геномную регистрацию
Для участников боевых действий хотят ввести геномную регистрацию - РИА Новости, 19.01.2026
Для участников боевых действий хотят ввести геномную регистрацию
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение в РФ обязательной государственной геномной регистрации для участников боевых... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T23:43:00+03:00
2026-01-19T23:43:00+03:00
2026-01-19T23:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир груздев
ассоциация юристов россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
https://ria.ru/20260115/vyplaty-2067939887.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир груздев, ассоциация юристов россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Груздев, Ассоциация юристов России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Для участников боевых действий хотят ввести геномную регистрацию
РИА Новости: в России введут геномную регистрацию для участников боевых действий
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение в РФ обязательной государственной геномной регистрации для участников боевых действий, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«
"Законопроект расширяет применение обязательной государственной геномной регистрации, вводя ее для новых категорий лиц, связанных с выполнением задач в условиях боевых действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций. Проведение регистрации будет осуществляться непосредственно структурами, где указанные лица проходят службу или к которым приписаны: подразделениями Вооруженных сил, Росгвардии
и органов внутренних дел, действующими совместно со своими профильными экспертно-криминалистическими подразделениями", - рассказал Груздев
.
Одновременно законопроект устанавливает единый и продолжительный срок хранения полученных геномных данных – до достижения лицом возраста 100 лет, а в случае гибели – до момента установления личности, уточнил он. По словам Груздева, геномная регистрация становится ключевым, а зачастую и единственным надежным инструментом для установления личности погибших или тяжелораненых военнослужащих и других участников.
"Это напрямую касается вопросов социальной справедливости – обеспечения выплат семьям, оформления пенсий, признания заслуг – и морального долга государства перед теми, кто выполняет задачи в экстремальных условиях", - подчеркнул он.