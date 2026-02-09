https://ria.ru/20260209/pravitelstvo-2073294575.html
В правительстве поддержали новые правила выплат единого пособия
общество
россия
владимир груздев
ассоциация юристов россии
россия
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", согласно которым для получения единого пособия будет необходимо проживать в РФ в статусе гражданина пять лет, сообщил источник РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, законопроект предлагает скорректировать правила получения пособий беременными женщинами и детьми до 17 лет - для получения пособия человек должен будет жить в РФ
в после получения российского гражданства в течение минимум пяти лет.
"Одобрено", - подтвердил источник.
Нововведение не будет распространяться на людей, получивших гражданство по рождению или в результате признания гражданином РФ, а также по программе содействия добровольному переселению соотечественников. Кроме того, изменения не коснутся ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, говорится в документах.
"Законопроект сужает круг получателей пособия, вводя ценз оседлости именно в гражданском статусе и приоритизируя поддержку для тех, кто имеет более длительную и устойчивую правовую связь с государством", - объяснил, в свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
.