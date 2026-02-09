В правительстве поддержали новые правила выплат единого пособия

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", согласно которым для получения единого пособия будет необходимо проживать в РФ в статусе гражданина пять лет, сообщил источник РИА Новости.

Нововведение не будет распространяться на людей, получивших гражданство по рождению или в результате признания гражданином РФ, а также по программе содействия добровольному переселению соотечественников. Кроме того, изменения не коснутся ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, говорится в документах.