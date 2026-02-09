Рейтинг@Mail.ru
В правительстве поддержали новые правила выплат единого пособия
19:50 09.02.2026
В правительстве поддержали новые правила выплат единого пособия
В правительстве поддержали новые правила выплат единого пособия - РИА Новости, 09.02.2026
В правительстве поддержали новые правила выплат единого пособия
общество, россия, владимир груздев, ассоциация юристов россии
Общество, Россия, Владимир Груздев, Ассоциация юристов России
В правительстве поддержали новые правила выплат единого пособия

В кабмине РФ поддержали новые правила выплат единого пособия

Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", согласно которым для получения единого пособия будет необходимо проживать в РФ в статусе гражданина пять лет, сообщил источник РИА Новости.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, законопроект предлагает скорректировать правила получения пособий беременными женщинами и детьми до 17 лет - для получения пособия человек должен будет жить в РФ в после получения российского гражданства в течение минимум пяти лет.
Глава правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Правительство утвердило стратегию демографической политики Дальнего Востока
Вчера, 16:02
"Одобрено", - подтвердил источник.
Нововведение не будет распространяться на людей, получивших гражданство по рождению или в результате признания гражданином РФ, а также по программе содействия добровольному переселению соотечественников. Кроме того, изменения не коснутся ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, говорится в документах.
"Законопроект сужает круг получателей пособия, вводя ценз оседлости именно в гражданском статусе и приоритизируя поддержку для тех, кто имеет более длительную и устойчивую правовую связь с государством", - объяснил, в свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Мишустин рассказал о привлечении молодых специалистов на Дальний Восток
Вчера, 16:47
 
ОбществоРоссияВладимир ГруздевАссоциация юристов России
 
 
