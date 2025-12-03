Рейтинг@Mail.ru
Степашин и Груздев стали лауреатами премии "Юрист года - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059633041.html
Степашин и Груздев стали лауреатами премии "Юрист года
Степашин и Груздев стали лауреатами премии "Юрист года - РИА Новости, 03.12.2025
Степашин и Груздев стали лауреатами премии "Юрист года
Лауреатами премии "Юрист года" стали государственный советник юстиции Российской Федерации Сергей Степашин и председатель правления Ассоциации юристов России... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T21:04:00+03:00
2025-12-03T21:04:00+03:00
общество
россия
москва
сергей степашин
владимир груздев
валерий зорькин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:150:3029:1854_1920x0_80_0_0_efb1ef6f249ca6048e96359e5758d122.jpg
https://ria.ru/20251203/medvedev-2059630242.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eb4604c1069fbfa288fff1ed5a43a95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, сергей степашин, владимир груздев, валерий зорькин
Общество, Россия, Москва, Сергей Степашин, Владимир Груздев, Валерий Зорькин
Степашин и Груздев стали лауреатами премии "Юрист года

Сергей Степашин и Владимир Груздев стали лауреатами премии «Юрист года»

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Степашин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Лауреатами премии "Юрист года" стали государственный советник юстиции Российской Федерации Сергей Степашин и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, передает корреспондент РИА Новости.
Степашин получил награду в специальной номинации "за особый вклад в развитие государства и права", Груздев стал победителем в номинации "правозащитная деятельность".
"Юрист года" - высшая юридическая премия России, она учреждена в 2009 году.
Премию "Юрист года" вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.
В разные годы лауреатами премии становились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие выдающиеся правоведы, юристы, ученые и законодатели.
Указ о введении праздника был подписан в феврале 2008 года президентом РФ Владимиром Путиным. До этого существовали лишь праздники для отдельных категорий юристов, например, День работника прокуратуры, День российской адвокатуры, День судебного пристава. В этом году в России впервые отметили День работника суда.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Медведев стал лауреатом премии "Юрист года"
Вчера, 20:41
 
ОбществоРоссияМоскваСергей СтепашинВладимир ГруздевВалерий Зорькин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала