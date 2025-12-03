Степашин и Груздев стали лауреатами премии "Юрист года

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Лауреатами премии "Юрист года" стали государственный советник юстиции Российской Федерации Сергей Степашин и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, передает корреспондент РИА Новости.
"Юрист года" - высшая юридическая премия России, она учреждена в 2009 году.
Премию "Юрист года" вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.
В разные годы лауреатами премии становились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие выдающиеся правоведы, юристы, ученые и законодатели.
Указ о введении праздника был подписан в феврале 2008 года президентом РФ Владимиром Путиным. До этого существовали лишь праздники для отдельных категорий юристов, например, День работника прокуратуры, День российской адвокатуры, День судебного пристава. В этом году в России впервые отметили День работника суда.
