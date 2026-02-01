Рейтинг@Mail.ru
Путин и Медведев в день рождения Ельцина прислали цветы на его могилу - РИА Новости, 01.02.2026
13:04 01.02.2026
Путин и Медведев в день рождения Ельцина прислали цветы на его могилу
Путин и Медведев в день рождения Ельцина прислали цветы на его могилу - РИА Новости, 01.02.2026
Путин и Медведев в день рождения Ельцина прислали цветы на его могилу
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прислали цветы к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина... РИА Новости, 01.02.2026
Путин и Медведев в день рождения Ельцина прислали цветы на его могилу

Могила первого президента России Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище
Могила первого президента России Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прислали цветы к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина в день его рождения, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, корзину с цветами на могилу Ельцина на Новодевичье кладбище прислал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Окончил строительный факультет Уральского государственного техуниверситета (УГТУ-УПИ). Партийную карьеру начал в 1968 году с должности заведующего отделом строительства Свердловского обкома партии. Затем был избран секретарем (1975-1976) и первым секретарем (1976-1985) обкома. Первым президентом России Ельцин был избран 12 июня 1991 года и занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни.
