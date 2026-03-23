Источник рассказал о законопроекте о регулировании рынка криптовалют

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Законопроект о регулировании рынка криптовалют, одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сохраняет запрет на оплату ими товаров и услуг в России, сообщил источник РИА Новости.

"Проект закрепляет понятия цифровой валюты (как средства платежа и инвестиций), цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и гибридных цифровых прав. Устанавливается запрет на использование цифровой валюты в качестве средства платежа за товары, работы и услуги на территории РФ", - сказал собеседник агентства.