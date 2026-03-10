Рейтинг@Mail.ru
Правкомиссия одобрила законопроект о защите граждан от иностранных судов
15:17 10.03.2026 (обновлено: 15:34 10.03.2026)
Правкомиссия одобрила законопроект о защите граждан от иностранных судов
2026
россия, владимир груздев, ассоциация юристов россии, пособие по безработице
Россия, Владимир Груздев, Ассоциация юристов России, Пособие по безработице
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий защиту граждан РФ от преследования неполномочных судов за рубежом, сообщил источник РИА Новости.
Законопроект направлен на установление полномочий органов государственной власти России по защите граждан арестованных или подвергаемых уголовному или иному преследованию на основании решения иностранных или международных судов. Уточняется, что речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России.
"Одобрено", - сообщил источник РИА Новости.
Согласно законопроекту, реализовываться новые полномочия будут по решению президента РФ. Кроме того, предлагается разрешить использование Вооруженных сил РФ для защиты российских граждан за рубежом.
"Дополнительно законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон ”Об обороне”, предусматривающие возможное экстерриториальное использование по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных Сил для защиты граждан от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных своими полномочиями без участия России", - отметил в комментарии председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Девушка-предприниматель подписывает электронные документы - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Правкомиссия одобрила поправки к закону об электронной подписи
