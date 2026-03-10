Правкомиссия одобрила законопроект о защите граждан от иностранных судов

Законопроект направлен на установление полномочий органов государственной власти России по защите граждан арестованных или подвергаемых уголовному или иному преследованию на основании решения иностранных или международных судов. Уточняется, что речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России.