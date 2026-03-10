https://ria.ru/20260310/zakon-2079712463.html
Правкомиссия одобрила законопроект о защите граждан от иностранных судов
Правкомиссия одобрила законопроект о защите граждан от иностранных судов
Правкомиссия одобрила законопроект о защите граждан от иностранных судов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий защиту граждан РФ от преследования неполномочных судов за... 10.03.2026
россия
Правкомиссия одобрила законопроект о защите граждан от иностранных судов
Правкомиссия одобрила законопроект о защите россиян от иностранных судов
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий защиту граждан РФ от преследования неполномочных судов за рубежом, сообщил источник РИА Новости.
Законопроект направлен на установление полномочий органов государственной власти России по защите граждан арестованных или подвергаемых уголовному или иному преследованию на основании решения иностранных или международных судов. Уточняется, что речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России.
"Одобрено", - сообщил источник РИА Новости.
Согласно законопроекту, реализовываться новые полномочия будут по решению президента РФ
. Кроме того, предлагается разрешить использование Вооруженных сил РФ для защиты российских граждан за рубежом.
"Дополнительно законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон ”Об обороне”, предусматривающие возможное экстерриториальное использование по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных Сил для защиты граждан от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных своими полномочиями без участия России", - отметил в комментарии председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
