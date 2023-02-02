Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022-2023 году
2023
2 февраля возле торгового центра в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.
В ночь на 29 января у бара в Костроме произошла стрельба. По словам очевидцев, пьяный посетитель бара сначала устроил драку на улице у заведения, а затем достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в толпу. В результате происшествия были ранены два человека. Преступник был арестован.
2022
24 ноября в Крымске в Краснодарском крае местный житель 1956 года рождения открыл стрельбу в помещении одного из медицинских центров, расположенном на улице Комарова, и причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем стрелявший вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой.
18 ноября в кафе на северо-западе Москвы конфликт трех мужчин закончился стрельбой. В результате один человек в состоянии сильного алкогольного опьянения получил телесные повреждения из травматического оружия. Он был доставлен в медучреждение. Оппоненты скрылись.
16 ноября в Сочи в кафе между посетителями произошел конфликт. Мужчины вышли из заведения, чтобы выяснить отношения. Позже один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавший получил тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника.
29 октября в одном из ночных клубов во Владивостоке пьяный посетитель во время конфликта устроил стрельбу из травматического пистолета. В результате пострадали три человека. Им назначили амбулаторное лечение. Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии.
17 октября мужчина выстрелил в предпринимателя в овощном магазине в Ростове-на-Дону. Коммерсант скончался на месте, а преступник скрылся. Позже он открыл стрельбу по полицейским при задержании и был застрелен.
8 октября неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля на западе Москвы, ранив сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленника задержали с применением табельного оружия. Он был ранен.
8 октября в Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане мужчина после возникшего словесного конфликта произвел из принадлежащего ему травматического пистолета не менее пяти выстрелов в сторону обидчика, который от полученных травм скончался. Стрелявшего задержали.
26 сентября один человек пострадал при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле клуба "16 тонн" в центре Москвы. Стрельба произошла из-за пьяного конфликта посетителя и охранника. В инциденте посетитель "причинил ранение" охраннику и скрылся. Полиция задержала мужчину.
3 сентября возле одного из баров в центре Красноярска произошел конфликт между посетителями увеселительных заведений. В результате один из участников конфликта причинил ранения двум мужчинам из травматического оружия. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.
Ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, еще двое с ранениями были госпитализированы.
19 августа мужчина устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья в поселке Совхозный Свердловской области. Он убил человека, а позднее сам скончался в больнице.
В июле на озерах Всеволожского района Ленинградской области мужчина, работавший уборщиком, стрелял по отдыхающим из пневматики: в начале июля один мужчина скончался от выстрела из пневматического оружия на озере Гупиярви, а 9 июля на пляже озера Лемболовское купавшийся мужчина получил ранение, он был доставлен в медицинское учреждение. Стрелок был задержан сотрудниками уголовного розыска, они изъяли у него пневматическую винтовку Hatsan flash калибра 6,35 мм.
В ночь на 26 июня в ночном клубе в городе Артеме Приморского края произошла стрельба. Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пропустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек была госпитализирована.
Вечером 14 апреля на берегу реки Брысса у села Чирпы Лаишевского района Татарстана неизвестный произвел несколько выстрелов в молодых людей, находившихся в салоне автомобиля. Как сообщило МВД по республике, в результате стрельбы один человек от полученных травм скончался, еще двое были госпитализированы.
11 марта стало известно, что в подмосковном Домодедово произошла стрельба из жилого дома. Сообщалось, что мужчина вел огонь из неустановленного оружия. Один человек пострадал, были повреждены две автомашины.
17 февраля стало известно, что в центре Москвы у фитнес-клуба "Зебра" охранник открыл стрельбу. В результате происшествия пострадал боец ММА Багдат Дюсембаев. Он был госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями.
В ночь на 6 февраля во дворе дома по улице Селенгинской в Волгограде неизвестный обстрелял из пневматической винтовки машины. В результате стрельбы пуля пробила лобовое стекло автомобиля службы доставки и попала в грудь водителю. Пострадали еще две машины. Полиция задержала мужчину, у него изъята винтовка "Егерь".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости