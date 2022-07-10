https://ria.ru/20220710/peterburg-1801565963.html
В Петербурге задержали уборщика, стрелявшего по отдыхающим из пневматики
В Петербурге задержали уборщика, стрелявшего по отдыхающим из пневматики - РИА Новости, 10.07.2022
В Петербурге задержали уборщика, стрелявшего по отдыхающим из пневматики
Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Петербурга, стрелявшего по людям на озерах Всеволожского района из пневматической винтовки, сообщили в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:05
2022-07-10T19:05
2022-07-10T19:05
происшествия
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Петербурга, стрелявшего по людям на озерах Всеволожского района из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.В начале июля один мужчина скончался от выстрела из пневматического оружия на озере Гупиярви, а 9 июля на пляже озера Лемболовское купавшийся мужчина получил ранение, он доставлен в медицинское учреждение."Сотрудники управления уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали стрелка. Им оказался 27-летний Михаил, работающий уборщиком. Мужчину задержали 10 июля по месту жительства в Купчино во дворе дома 23/2 по Будапештской улице, где он живет с бабушкой", - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.Сотрудники уголовного розыска изъяли у него пневматическую винтовку Hatsan flash калибра 6,35 мм. По предварительной информации МВД, злоумышленник вознамерился бороться с наркоманами и почему-то решил, что они собираются в районе озер во Всеволожском районе Ленобласти.Как сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти, сейчас молодой человек допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления.Добавляется, что следствием будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза.
https://ria.ru/20211118/prigovor-1759669745.html
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всеволожский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, всеволожский район
В Петербурге задержали уборщика, стрелявшего по отдыхающим из пневматики
В Петербурге задержали уборщика, стрелявшего по отдыхающим на озерах из пневматики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Петербурга, стрелявшего по людям на озерах Всеволожского района из пневматической винтовки, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
В начале июля один мужчина скончался от выстрела из пневматического оружия на озере Гупиярви, а 9 июля на пляже озера Лемболовское купавшийся мужчина получил ранение, он доставлен в медицинское учреждение.
"Сотрудники управления уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали стрелка. Им оказался 27-летний Михаил, работающий уборщиком. Мужчину задержали 10 июля по месту жительства в Купчино во дворе дома 23/2 по Будапештской улице, где он живет с бабушкой", - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Сотрудники уголовного розыска изъяли у него пневматическую винтовку Hatsan flash калибра 6,35 мм. По предварительной информации МВД, злоумышленник вознамерился бороться с наркоманами и почему-то решил, что они собираются в районе озер во Всеволожском районе
Ленобласти.
Как сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти, сейчас молодой человек допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления.
"В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Добавляется, что следствием будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза.