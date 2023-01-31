https://ria.ru/20230131/strelba-1848615323.html
В Костроме арестовали мужчину, стрелявшего в толпу у бара
В Костроме арестовали мужчину, стрелявшего в толпу у бара - РИА Новости, 31.01.2023
В Костроме арестовали мужчину, стрелявшего в толпу у бара
Свердловский районный суд Костромы сообщил об аресте мужчины, в пьяном виде устроившего стрельбу у бара, в результате чего два человека пострадали. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:47
2023-01-31T11:47
2023-01-31T11:47
происшествия
кострома
россия
костромская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Свердловский районный суд Костромы сообщил об аресте мужчины, в пьяном виде устроившего стрельбу у бара, в результате чего два человека пострадали. По данным местных СМИ, стрельба произошла у бара в Костроме в ночь на 29 января. По словам очевидцев, пьяный посетитель бара сначала устроил драку на улице у заведения, а затем достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в толпу, ранив двух человек. На место выезжали сотрудники Росгвардии и полиции, сообщают СМИ. Свердловский районный суд Костромы во вторник сообщает, что рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта уголовного дела о хулиганстве с применением оружия. По данным суда, в обосновании ходатайства, в частности, указано, что подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, около одного из баров города "из-за внезапно возникшего конфликта нанес удары кулаком в область лица двум посетителям бара". "В продолжение своего преступного умысла, по версии следствия, подозреваемый достал из-за пояса джинсов находящийся при нем предмет, схожий с пистолетом, и, используя указанный предмет в качестве оружия, осуществил неоднократные выстрелы в толпу людей, находящихся вокруг него, при этом попав в двух человек, причинив им физический и моральный вред", - информирует суд. Сообщается, что суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 28 марта включительно. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пистолет не был огнестрельным. "По одной из версий, это травматический пистолет", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20230129/strelba-1848162560.html
https://ria.ru/20230124/podozrevaemyy-1847070196.html
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РИА Новости
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происшествия, кострома, россия, костромская область
Происшествия, Кострома, Россия, Костромская область
В Костроме арестовали мужчину, стрелявшего в толпу у бара
Суд в Костроме арестовал мужчину, в пьяном виде устроившего стрельбу у бара
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости.
Свердловский районный суд Костромы сообщил
об аресте мужчины, в пьяном виде устроившего стрельбу у бара, в результате чего два человека пострадали.
По данным местных СМИ, стрельба произошла у бара в Костроме в ночь на 29 января. По словам очевидцев, пьяный посетитель бара сначала устроил драку на улице у заведения, а затем достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в толпу, ранив двух человек. На место выезжали сотрудники Росгвардии и полиции, сообщают СМИ.
Свердловский районный суд Костромы во вторник сообщает, что рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта уголовного дела о хулиганстве с применением оружия. По данным суда, в обосновании ходатайства, в частности, указано, что подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, около одного из баров города "из-за внезапно возникшего конфликта нанес удары кулаком в область лица двум посетителям бара".
"В продолжение своего преступного умысла, по версии следствия, подозреваемый достал из-за пояса джинсов находящийся при нем предмет, схожий с пистолетом, и, используя указанный предмет в качестве оружия, осуществил неоднократные выстрелы в толпу людей, находящихся вокруг него, при этом попав в двух человек, причинив им физический и моральный вред", - информирует суд.
Сообщается, что суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 28 марта включительно.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пистолет не был огнестрельным. "По одной из версий, это травматический пистолет", - сказал собеседник.