https://ria.ru/20230131/strelba-1848615323.html

В Костроме арестовали мужчину, стрелявшего в толпу у бара

В Костроме арестовали мужчину, стрелявшего в толпу у бара - РИА Новости, 31.01.2023

В Костроме арестовали мужчину, стрелявшего в толпу у бара

Свердловский районный суд Костромы сообщил об аресте мужчины, в пьяном виде устроившего стрельбу у бара, в результате чего два человека пострадали. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:47

2023-01-31T11:47

2023-01-31T11:47

происшествия

кострома

россия

костромская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Свердловский районный суд Костромы сообщил об аресте мужчины, в пьяном виде устроившего стрельбу у бара, в результате чего два человека пострадали. По данным местных СМИ, стрельба произошла у бара в Костроме в ночь на 29 января. По словам очевидцев, пьяный посетитель бара сначала устроил драку на улице у заведения, а затем достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в толпу, ранив двух человек. На место выезжали сотрудники Росгвардии и полиции, сообщают СМИ. Свердловский районный суд Костромы во вторник сообщает, что рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта уголовного дела о хулиганстве с применением оружия. По данным суда, в обосновании ходатайства, в частности, указано, что подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, около одного из баров города "из-за внезапно возникшего конфликта нанес удары кулаком в область лица двум посетителям бара". "В продолжение своего преступного умысла, по версии следствия, подозреваемый достал из-за пояса джинсов находящийся при нем предмет, схожий с пистолетом, и, используя указанный предмет в качестве оружия, осуществил неоднократные выстрелы в толпу людей, находящихся вокруг него, при этом попав в двух человек, причинив им физический и моральный вред", - информирует суд. Сообщается, что суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 28 марта включительно. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пистолет не был огнестрельным. "По одной из версий, это травматический пистолет", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20230129/strelba-1848162560.html

https://ria.ru/20230124/podozrevaemyy-1847070196.html

кострома

россия

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кострома, россия, костромская область