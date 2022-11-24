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Возле ТЦ "Славянский" в Крымске открыли стрельбу - РИА Новости, 24.11.2022
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Возле ТЦ "Славянский" в Крымске открыли стрельбу
Возле ТЦ "Славянский" в Крымске открыли стрельбу - РИА Новости, 24.11.2022
Возле ТЦ "Славянский" в Крымске открыли стрельбу
Местный житель открыл стрельбу в Крымске в Краснодарском крае, погибли четыре человека, в том числе сам нападавший, сообщил глава пресс-службы регионального ГУ... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:52
2022-11-24T20:35
происшествия
крымск
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Местный житель открыл стрельбу в Крымске в Краснодарском крае, погибли четыре человека, в том числе сам нападавший, сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Александр Рунов.По словам представителя полиции, около пяти часов вечера мужчина застрелил двух работников медцентра на улице Комарова. Предположительно, это были знакомые ему люди. Затем злоумышленник вышел на улицу и открыл огонь по прохожим, убив еще одного человека и тяжело ранив другого. После этого он покончил с собой.Известно, что нападавшего звали Владимир Жиров, он родился в 1956 году. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать результат бракоразводного процесса с его участием. Согласно судебной картотеке, сегодня ему в очередной раз отказали в иске к жене и сыну по делу, связанному с имущественными правами.Как уточнили в прокуратуре края, стрельба произошла рядом с торговым центром "Славянский". На место происшествия выехал крымский межрайонный прокурор. Ведомство организовало проверку.Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного.
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происшествия, крымск
Происшествия, Крымск
17:52 24.11.2022 (обновлено: 20:35 24.11.2022)
 
Возле ТЦ "Славянский" в Крымске открыли стрельбу

Четыре человека погибли при стрельбе возле ТЦ "Славянский" в краснодарском Крымске

© Кадр видео очевидцаСтрельба в Крымске
Стрельба в Крымске
© Кадр видео очевидца
Стрельба в Крымске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Местный житель открыл стрельбу в Крымске в Краснодарском крае, погибли четыре человека, в том числе сам нападавший, сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Александр Рунов.
По словам представителя полиции, около пяти часов вечера мужчина застрелил двух работников медцентра на улице Комарова. Предположительно, это были знакомые ему люди. Затем злоумышленник вышел на улицу и открыл огонь по прохожим, убив еще одного человека и тяжело ранив другого. После этого он покончил с собой.
Известно, что нападавшего звали Владимир Жиров, он родился в 1956 году. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать результат бракоразводного процесса с его участием. Согласно судебной картотеке, сегодня ему в очередной раз отказали в иске к жене и сыну по делу, связанному с имущественными правами.
Как уточнили в прокуратуре края, стрельба произошла рядом с торговым центром "Славянский". На место происшествия выехал крымский межрайонный прокурор. Ведомство организовало проверку.
Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного.
 
ПроисшествияКрымск
 
 
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