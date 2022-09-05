https://ria.ru/20220905/travmat-1814537474.html

В Красноярске ищут мужчину, ранившего из травмата двух человек возле бара

В Красноярске ищут мужчину, ранившего из травмата двух человек возле бара - РИА Новости, 05.09.2022

В Красноярске ищут мужчину, ранившего из травмата двух человек возле бара

Полиция разыскивает участника конфликта, выстрелившего в двух человек из травматического оружия возле одного из баров в центре Красноярска, сообщил краевой... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:46

2022-09-05T13:46

2022-09-05T13:46

происшествия

красноярск

россия

гибдд мвд рф

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает участника конфликта, выстрелившего в двух человек из травматического оружия возле одного из баров в центре Красноярска, сообщил краевой главк ГУМВД РФ.По его данным, инцидент произошел в воскресенье рано утром."Около 5 утра в дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что в Центральном районе произошёл конфликт между посетителями увеселительных заведений. В результате один из участников конфликта причинил ранения двум мужчинам из травматического оружия. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Личность стрелявшего установлена, ведётся его розыск", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам).На размещенном в Telegram-канале "ЧП Красноярск" видео видно, что конфликт происходит на крыльце. Мужчина поднимается по ступеням, затем резко оборачивается и практически в упор стреляет в двух человек.

https://ria.ru/20220905/udar-1814475577.html

https://ria.ru/20220901/musorovoz-1813711979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, красноярск, россия, гибдд мвд рф, красноярский край