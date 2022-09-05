https://ria.ru/20220905/travmat-1814537474.html
В Красноярске ищут мужчину, ранившего из травмата двух человек возле бара
В Красноярске ищут мужчину, ранившего из травмата двух человек возле бара - РИА Новости, 05.09.2022
В Красноярске ищут мужчину, ранившего из травмата двух человек возле бара
Полиция разыскивает участника конфликта, выстрелившего в двух человек из травматического оружия возле одного из баров в центре Красноярска, сообщил краевой... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:46
2022-09-05T13:46
2022-09-05T13:46
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КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает участника конфликта, выстрелившего в двух человек из травматического оружия возле одного из баров в центре Красноярска, сообщил краевой главк ГУМВД РФ.По его данным, инцидент произошел в воскресенье рано утром."Около 5 утра в дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что в Центральном районе произошёл конфликт между посетителями увеселительных заведений. В результате один из участников конфликта причинил ранения двум мужчинам из травматического оружия. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Личность стрелявшего установлена, ведётся его розыск", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам).На размещенном в Telegram-канале "ЧП Красноярск" видео видно, что конфликт происходит на крыльце. Мужчина поднимается по ступеням, затем резко оборачивается и практически в упор стреляет в двух человек.
https://ria.ru/20220905/udar-1814475577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, гибдд мвд рф, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, ГИБДД МВД РФ, Красноярский край
В Красноярске ищут мужчину, ранившего из травмата двух человек возле бара
Полиция ищет мужчину, ранившего из травмата двух человек возле бара в центре Красноярска
КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Полиция разыскивает участника конфликта, выстрелившего в двух человек из травматического оружия возле одного из баров в центре Красноярска, сообщил краевой главк ГУМВД РФ.
По его данным, инцидент произошел в воскресенье рано утром.
"Около 5 утра в дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что в Центральном районе произошёл конфликт между посетителями увеселительных заведений. В результате один из участников конфликта причинил ранения двум мужчинам из травматического оружия. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Личность стрелявшего установлена, ведётся его розыск", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам).
На размещенном в Telegram-канале "ЧП Красноярск
" видео видно, что конфликт происходит на крыльце. Мужчина поднимается по ступеням, затем резко оборачивается и практически в упор стреляет в двух человек.