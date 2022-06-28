https://ria.ru/20220628/strelba-1798612493.html

Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства

Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства - РИА Новости, 28.06.2022

Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек, сообщает... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:37

2022-06-28T09:37

2022-06-28T09:37

происшествия

приморский край

артем

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек, сообщает региональное СУСК РФ.Инцидент произошел в ночь на 26 июня в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме. Полиция сообщала, что нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек госпитализирована. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". СУСК сообщало, что действия фигуранта будут переквалифицированы."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение 36-летнему местному жителю, который стрелял из ружья в людей возле ночного клуба в городе Артеме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений)", - говорится в релизе.По версии следствия, обвиняемый возле ночного клуба "с целью убийства людей произвел не менее трех прицельных выстрелов в сторону последних". СУСК отмечает, что умысел на убийство не был доведен до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам.По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Обвиняемый находится по стражей.

https://ria.ru/20220522/strelba-1789985969.html

приморский край

артем

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, артем