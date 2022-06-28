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Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства - РИА Новости, 28.06.2022
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Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства
Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства - РИА Новости, 28.06.2022
Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства
Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек, сообщает... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:37
2022-06-28T09:37
происшествия
приморский край
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек, сообщает региональное СУСК РФ.Инцидент произошел в ночь на 26 июня в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме. Полиция сообщала, что нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек госпитализирована. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". СУСК сообщало, что действия фигуранта будут переквалифицированы."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение 36-летнему местному жителю, который стрелял из ружья в людей возле ночного клуба в городе Артеме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений)", - говорится в релизе.По версии следствия, обвиняемый возле ночного клуба "с целью убийства людей произвел не менее трех прицельных выстрелов в сторону последних". СУСК отмечает, что умысел на убийство не был доведен до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам.По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Обвиняемый находится по стражей.
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происшествия, приморский край, артем
09:37 28.06.2022
 
Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства

Жителя Артема, ранившего из ружья трех человек у клуба, обвинили в покушении на убийство

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек, сообщает региональное СУСК РФ.
Инцидент произошел в ночь на 26 июня в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме. Полиция сообщала, что нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек госпитализирована. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". СУСК сообщало, что действия фигуранта будут переквалифицированы.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение 36-летнему местному жителю, который стрелял из ружья в людей возле ночного клуба в городе Артеме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений)", - говорится в релизе.
По версии следствия, обвиняемый возле ночного клуба "с целью убийства людей произвел не менее трех прицельных выстрелов в сторону последних". СУСК отмечает, что умысел на убийство не был доведен до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам.
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Обвиняемый находится по стражей.
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