https://ria.ru/20220628/strelba-1798612493.html
Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства
Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства - РИА Новости, 28.06.2022
Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства
Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек, сообщает... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:37
2022-06-28T09:37
2022-06-28T09:37
происшествия
приморский край
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек, сообщает региональное СУСК РФ.Инцидент произошел в ночь на 26 июня в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме. Полиция сообщала, что нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек госпитализирована. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". СУСК сообщало, что действия фигуранта будут переквалифицированы."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение 36-летнему местному жителю, который стрелял из ружья в людей возле ночного клуба в городе Артеме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений)", - говорится в релизе.По версии следствия, обвиняемый возле ночного клуба "с целью убийства людей произвел не менее трех прицельных выстрелов в сторону последних". СУСК отмечает, что умысел на убийство не был доведен до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам.По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Обвиняемый находится по стражей.
https://ria.ru/20220522/strelba-1789985969.html
приморский край
артем
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, артем
Открывшего стрельбу по людям жителя Приморья обвинили в попытке убийства
Жителя Артема, ранившего из ружья трех человек у клуба, обвинили в покушении на убийство
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости.
Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек, сообщает
региональное СУСК РФ.
Инцидент произошел в ночь на 26 июня в ночном клубе на улице Фрунзе в Артеме. Полиция сообщала, что нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, его не пустили, и он выстрелил из ружья в холле, а затем на улице. Ранения получили две женщины и мужчина, одна из девушек госпитализирована. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". СУСК сообщало, что действия фигуранта будут переквалифицированы.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю
предъявлено обвинение 36-летнему местному жителю, который стрелял из ружья в людей возле ночного клуба в городе Артеме. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений)", - говорится в релизе.
По версии следствия, обвиняемый возле ночного клуба "с целью убийства людей произвел не менее трех прицельных выстрелов в сторону последних". СУСК отмечает, что умысел на убийство не был доведен до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам.
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Обвиняемый находится по стражей.