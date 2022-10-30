https://ria.ru/20221030/strelba-1827904058.html

В ночном клубе Владивостока произошла стрельба

В ночном клубе Владивостока произошла стрельба - РИА Новости, 30.10.2022

В ночном клубе Владивостока произошла стрельба

Три человека пострадали при стрельбе из травматического пистолета в одном из ночных клубов Владивостока, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:33

2022-10-30T15:33

2022-10-30T15:33

происшествия

владивосток

приморский край

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе из травматического пистолета в одном из ночных клубов Владивостока, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю.Ранее в соцсетях региона распространилась информация, что в воскресенье в одном из развлекательных заведений во Владивостоке пьяный посетитель устроил стрельбу.По данным полиции, стрельба произошла в ночном клубе по улице Светланской."В заведении произошел конфликт между мужчинами, во время которого 31-летний житель Владивостока достал травматический пистолет и осуществил несколько выстрелов. В результате стрельбы за медицинской помощью обратились трое мужчин 32 лет… Нарушитель задержан сотрудниками Росгвардии", - сообщил собеседник агентства.По его словам, пострадавшим назначили амбулаторное лечение.Полиция установила участников инцидента, у правонарушителя "изъяты травматический пистолет и боеприпасы". В ведомстве агентству уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", максимальная санкция – лишение свободы на семь лет.

https://ria.ru/20221020/shutka-1825367857.html

https://ria.ru/20221024/strelba-1826379765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, приморский край, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)