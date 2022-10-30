В ночном клубе Владивостока произошла стрельба
При стрельбе в ночном клубе Владивостока пострадали три человека
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе из травматического пистолета в одном из ночных клубов Владивостока, подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях региона распространилась информация, что в воскресенье в одном из развлекательных заведений во Владивостоке пьяный посетитель устроил стрельбу.
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По данным полиции, стрельба произошла в ночном клубе по улице Светланской.
"В заведении произошел конфликт между мужчинами, во время которого 31-летний житель Владивостока достал травматический пистолет и осуществил несколько выстрелов. В результате стрельбы за медицинской помощью обратились трое мужчин 32 лет… Нарушитель задержан сотрудниками Росгвардии", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
Полиция установила участников инцидента, у правонарушителя "изъяты травматический пистолет и боеприпасы". В ведомстве агентству уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", максимальная санкция – лишение свободы на семь лет.
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