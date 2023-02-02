https://ria.ru/20230202/strelba-1849267107.html

Неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра в Ростове-на-Дону

Неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.02.2023

Неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра в Ростове-на-Дону

Неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает ГУМВД России по Ростовской... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:08

2023-02-02T15:08

2023-02-02T15:14

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает ГУМВД России по Ростовской области."Сегодня в дежурную часть отдела полиции №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.По предварительным данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал. "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230129/strelba-1848162560.html

ростов-на-дону

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону