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В Домодедово один человек пострадал во время стрельбы из жилого дома
В Домодедово один человек пострадал во время стрельбы из жилого дома - РИА Новости, 11.03.2022
В Домодедово один человек пострадал во время стрельбы из жилого дома
Один человек пострадал при стрельбе из жилого дома в подмосковном Домодедово, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:23
2022-03-11T17:41
происшествия
домодедово
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе из жилого дома в подмосковном Домодедово, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, в результате стрельбы из дома в подмосковном Домодедово пострадал один человек, повреждены две автомашины", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что сотрудники полиции ведут переговоры с нарушителем.Ранее о происшествии сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, мужчина вел огонь из неустановленного оружия. На месте работают сотрудники СК и МВД.
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происшествия, домодедово, россия
16:23 11.03.2022 (обновлено: 17:41 11.03.2022)
 
В Домодедово один человек пострадал во время стрельбы из жилого дома

В подмосковном Домодедово один человек пострадал из-за стрельбы из жилого дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе из жилого дома в подмосковном Домодедово, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительной информации, в результате стрельбы из дома в подмосковном Домодедово пострадал один человек, повреждены две автомашины", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники полиции ведут переговоры с нарушителем.
Ранее о происшествии сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, мужчина вел огонь из неустановленного оружия. На месте работают сотрудники СК и МВД.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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