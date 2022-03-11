https://ria.ru/20220311/postradavshiy-1777694132.html
В Домодедово один человек пострадал во время стрельбы из жилого дома
В Домодедово один человек пострадал во время стрельбы из жилого дома - РИА Новости, 11.03.2022
В Домодедово один человек пострадал во время стрельбы из жилого дома
Один человек пострадал при стрельбе из жилого дома в подмосковном Домодедово, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:23
2022-03-11T16:23
2022-03-11T17:41
происшествия
домодедово
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе из жилого дома в подмосковном Домодедово, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, в результате стрельбы из дома в подмосковном Домодедово пострадал один человек, повреждены две автомашины", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что сотрудники полиции ведут переговоры с нарушителем.Ранее о происшествии сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, мужчина вел огонь из неустановленного оружия. На месте работают сотрудники СК и МВД.
https://ria.ru/20220311/politsiya-1777619959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, домодедово, россия
16:23 11.03.2022 (обновлено: 17:41 11.03.2022)
В Домодедово один человек пострадал во время стрельбы из жилого дома
В подмосковном Домодедово один человек пострадал из-за стрельбы из жилого дома