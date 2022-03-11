https://ria.ru/20220311/postradavshiy-1777694132.html

В Домодедово один человек пострадал во время стрельбы из жилого дома

В Домодедово один человек пострадал во время стрельбы из жилого дома - РИА Новости, 11.03.2022

В Домодедово один человек пострадал во время стрельбы из жилого дома

Один человек пострадал при стрельбе из жилого дома в подмосковном Домодедово, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:23

2022-03-11T16:23

2022-03-11T17:41

происшествия

домодедово

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе из жилого дома в подмосковном Домодедово, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, в результате стрельбы из дома в подмосковном Домодедово пострадал один человек, повреждены две автомашины", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что сотрудники полиции ведут переговоры с нарушителем.Ранее о происшествии сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, мужчина вел огонь из неустановленного оружия. На месте работают сотрудники СК и МВД.

https://ria.ru/20220311/politsiya-1777619959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, домодедово, россия