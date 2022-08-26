https://ria.ru/20220826/strelba-1812387492.html

Зеленоградский суд арестовал устроившего стрельбу в кафе мужчину

Зеленоградский суд арестовал устроившего стрельбу в кафе мужчину - РИА Новости, 26.08.2022

Зеленоградский суд арестовал устроившего стрельбу в кафе мужчину

Суд в Зеленограде взял под стражу мужчину, устроившего стрельбу в кафе, где погиб один человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:01

2022-08-26T18:01

2022-08-26T18:01

происшествия

зеленоград

зеленоградский административный округ

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Суд в Зеленограде взял под стражу мужчину, устроившего стрельбу в кафе, где погиб один человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы."С учетом позиции прокуратуры Зеленоградского административного округа суд избрал в отношении 38-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября", - говорится в сообщении.По данным СК, ночью 26 августа в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, ещё двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что фигурант ранее не был знаком с потерпевшими. Как сообщала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, с фигурантом сейчас проводят следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

https://ria.ru/20220826/zelenograd-1812231464.html

зеленоград

зеленоградский административный округ

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происшествия, зеленоград, зеленоградский административный округ, следственный комитет россии (ск рф)