https://ria.ru/20220926/klub-1819659957.html

В Москве завели уголовное дело на мужчину, ранившего охранника клуба

В Москве завели уголовное дело на мужчину, ранившего охранника клуба - РИА Новости, 26.09.2022

В Москве завели уголовное дело на мужчину, ранившего охранника клуба

Уголовное дело завели на 58-летнего мужчину, ранившего охранника клуба "16 тонн" в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T22:08

2022-09-26T22:08

2022-09-26T22:08

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело завели на 58-летнего мужчину, ранившего охранника клуба "16 тонн" в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек пострадал при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле известного клуба "16 тонн" в центре Москвы. По его словам, пострадавший госпитализирован. Обстоятельства происшествия и личности участников конфликта выясняются. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрельба произошла из-за пьяного конфликта посетителя и охранника. В инциденте посетитель "причинил ранение" охраннику и скрылся. Полиция задержала мужчину."По факту покушения на убийство сотрудника одного из клубов в центре Москвы возбуждено уголовное дело... Расследуется уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.В Telegram-канале прокуратуры Москвы отмечается, что задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил три раза из охотничьего ружья в 27-летнего охранника и ранил его в правую ногу. По предварительной информации ведомства, причиной конфликта стали замечания сотрудников бара фигуранту дела и просьба покинуть клуб.Уточняется, что мужчина стрелял из зарегистрированного на него оружия. Кроме того, на него зарегистрированы газовый револьвер и пистолет, "относящийся к огнестрельному оружию ограниченного поражения".

https://ria.ru/20220926/elbrus-1819551163.html

https://ria.ru/20220926/proisshestviya-1819408905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва