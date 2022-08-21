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На Урале мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья - РИА Новости, 21.08.2022
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На Урале мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья
На Урале мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья - РИА Новости, 21.08.2022
На Урале мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья
Мужчина устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья в поселке Совхозный Свердловской области, он убил человека, а позднее сам скончался в больнице, сообщает... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:40
2022-08-21T16:40
происшествия
заречный
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья в поселке Совхозный Свердловской области, он убил человека, а позднее сам скончался в больнице, сообщает региональный главк МВД.По информации ведомства, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть города Заречный в субботу в 23.50 (21.50 мск), на место происшествия выехали оперативники. В качестве одной из версий рассматривается бытовая ссора на фоне ранее произошедшего конфликта между супругой владельца ружья и несколькими односельчанами, оскорбившими женщину. Обиженный муж ранил одного из обидчиков, второго убил, отметили в пресс-службе. Позднее стрелявший умер в больнице."Ствол" изъят. По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного охотничьего ружья... Стрелявший, мужчина 1986 года рождения, и один из потерпевших скончались в больнице", - говорится в сообщении.Заведено уголовное дело по статье "убийство", в ходе осмотра места происшествия изъят ряд вещественных доказательств, тела умерших направлены на экспертизу. Точная причина инцидента выясняется в ходе расследования, добавили в СУСК РФ.
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происшествия, заречный, россия, свердловская область
Происшествия, Заречный, Россия, Свердловская область
16:40 21.08.2022
 
На Урале мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья

В Свердловской области мужчина устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья в поселке Совхозный Свердловской области, он убил человека, а позднее сам скончался в больнице, сообщает региональный главк МВД.
По информации ведомства, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть города Заречный в субботу в 23.50 (21.50 мск), на место происшествия выехали оперативники. В качестве одной из версий рассматривается бытовая ссора на фоне ранее произошедшего конфликта между супругой владельца ружья и несколькими односельчанами, оскорбившими женщину. Обиженный муж ранил одного из обидчиков, второго убил, отметили в пресс-службе. Позднее стрелявший умер в больнице.
"Ствол" изъят. По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного охотничьего ружья... Стрелявший, мужчина 1986 года рождения, и один из потерпевших скончались в больнице", - говорится в сообщении.
Заведено уголовное дело по статье "убийство", в ходе осмотра места происшествия изъят ряд вещественных доказательств, тела умерших направлены на экспертизу. Точная причина инцидента выясняется в ходе расследования, добавили в СУСК РФ.
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