https://ria.ru/20220821/strelba-1811126822.html

На Урале мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья

На Урале мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья - РИА Новости, 21.08.2022

На Урале мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья

Мужчина устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья в поселке Совхозный Свердловской области, он убил человека, а позднее сам скончался в больнице, сообщает... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:40

2022-08-21T16:40

2022-08-21T16:40

происшествия

заречный

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья в поселке Совхозный Свердловской области, он убил человека, а позднее сам скончался в больнице, сообщает региональный главк МВД.По информации ведомства, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть города Заречный в субботу в 23.50 (21.50 мск), на место происшествия выехали оперативники. В качестве одной из версий рассматривается бытовая ссора на фоне ранее произошедшего конфликта между супругой владельца ружья и несколькими односельчанами, оскорбившими женщину. Обиженный муж ранил одного из обидчиков, второго убил, отметили в пресс-службе. Позднее стрелявший умер в больнице."Ствол" изъят. По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного охотничьего ружья... Стрелявший, мужчина 1986 года рождения, и один из потерпевших скончались в больнице", - говорится в сообщении.Заведено уголовное дело по статье "убийство", в ходе осмотра места происшествия изъят ряд вещественных доказательств, тела умерших направлены на экспертизу. Точная причина инцидента выясняется в ходе расследования, добавили в СУСК РФ.

https://ria.ru/20220802/strelba-1806782502.html

заречный

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, заречный, россия, свердловская область