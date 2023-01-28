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Биография Ольги Кабо

Биография Ольги Кабо - РИА Новости, 28.01.2023

Биография Ольги Кабо

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Ольга Игоревна Кабо родилась 28 января 1968 года в Москве. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T00:32

2023-01-28T00:32

2023-01-28T00:32

справки

ольга кабо

москва

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Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Ольга Игоревна Кабо родилась 28 января 1968 года в Москве.В детстве занималась музыкой, бальными танцами, художественной гимнастикой, посещала студию космонавтики. В 1985 году окончила специализированную школу с театрально-литературным уклоном при театральном училище имени М.С. Щепкина. В 1989 году Ольга Кабо окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой), в 2002 году – исторический факультет МГУ (отделение истории и теории искусства). В последующем – Высшие режиссерские курсы (мастерская Аллы Суриковой и Владимира Фокина). В 1989-2002 годах – актриса Центрального академического театра Советской (с 1993 года – Российской) Армии. Играла в спектаклях: "Маскарад" (Нина), "Много шума из ничего" (Беатриче), "Сердце не камень" (Вера Филипповна), "Скупой" (Элиза), "Отелло" (Дездемона).Сотрудничала с Театром современной оперы под руководством Алексея Рыбникова, где играла в спектакле "Литургия оглашенных". В 1994 году Кабо сыграла роль Кончитты в корейской версии рок-оперы "Юнона и Авось", которую Рыбников поставил в Сеуле (исполняла на корейском языке).С 2002 года является актрисой театра имени Моссовета. Играла в спектаклях "Учитель танцев" (Фелисьяна), "Сирано де Бержерак" (Роксана), "Серебряный век" (Кира Августовна), "В случае убийства набирайте "М"" (Марго Уэндис). В текущем репертуаре участвует в спектаклях: "8 любящих женщин" (Габи), "Морское путешествие 1933 года" (Мэри), "Опасные связи" (Маркиза де Мертей). Ольга Кабо также сыграла в постановках "Мастер и Маргарита" (2003, Маргарита) по одноименному роману Михаила Булгакова Московского независимого театра, "Карнавал любви" (2012, Беатриче) по пьесе "Слуга двух господ" Карло Гольдони Государственного театра киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), "В горы за тобой" (2020, Нина) по пьесе Олега Михайлова Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова. В кино Ольга Кабо дебютировала в школьные годы. Она сыграла небольшую роль горничной в мини-сериале "Анна Павлова" (1983). Затем последовали роли в ставших достаточно популярными фильмах "Миллион в брачной корзине" (1985), "Где находится нофелет?" (1987) и др. Известность пришла к актрисе 1988 году после роли графини Изабеллы де Круа в исторической картине Сергея Тарасова "Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии". Заметной также стала роль Роксаны в фильме "Сирано де Бержерак" (1989) по одноименной пьесе Эдмона Ростана. Большую популярность Ольга Кабо обрела после роли Миррины в картине "Комедия о Лисистрате", вышедшей в 1989 году.В 1990 году, когда режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич узнал о том, что Кабо великолепно владеет верховой ездой, утвердил ее на роль герцогини де Шеврез в своем телефильме "Мушкетеры двадцать лет спустя" (фильм вышел на экраны в 1992 году). В 1995 году после работы в боевике "Крестоносец" Ольга Кабо стала членом Ассоциации каскадеров.Кабо снималась в таких популярных лентах, как "Две стрелы. Детектив каменного века" (1989), "Чокнутые" (1991), "Волшебник Изумрудного города" (1994), "Королева Марго" (1996), "Время жестоких" (2004), "Летучая мышь" (2005), "Дюймовочка" (2007), "В лесах и на горах" (2010), "Варшавская битва 1920 года" (2011), "1812: Уланская баллада" (2012), "Тайна Снежной Королевы" (2015) и др. В 1990-е годы Ольге Кабо довелось работать в США. Она сыграла главные роли в драме "Бегущий по льдам" (1992) и триллере "Крысиные похороны" (1995). В 1999-2000 годах актриса участвовала в проекте Юрия Кары по произведениям Чингиза Айтматова, который предполагал съемки в космосе на станции "Мир", однако из-за недостаточного финансирования проект закрыли. Из всех актеров, проходивших испытания в Центре реабилитации космонавтов, только Ольга Кабо и Владимир Стеклов оказались годными к полетам в космос, о чем им были выданы соответствующие справки.Среди последних киноролей актрисы – работы в фильмах "Женщины и прочие неприятности" (2014), "Любовь и Сакс" (2017), "Сильная слабая женщина" (2019), "Ловец снов" (2022).В мае 2007 года Ольга Кабо дебютировала в качестве певицы с песней композитора и поэтессы Елены Суржиковой "Я не солгу!". Кроме того, в репертуаре Ольги Кабо песни таких композиторов, как Максим Дунаевский, Владимир Быстряков, Дмитрий Данин, Вячеслав Горский, Алексей Рыбников и другие.В 2006-2007 годах Кабо вела передачу "Ключевой момент" на канале "ТВЦ".Является президентом кинофестиваля "Сказка". Заслуженная артистка Российской Федерации (2002). Народная артистка Чеченской Республики (2021). Удостоена Благодарности президента Российской Федерации (2019). Обладатель первого приза Московского театрального фестиваля имени И.М. Смоктуновского за исполнение роли Веры Филипповны в спектакле "Сердце не камень" (1997), приза за лучшую женскую роль в кинофильме "Умирать не страшно" на кинофестивале "Женский мир" (1992), приза журналистов за роль Марии в кинофильме "Чокнутые" на кинофестивале стран Азии и Тихоокеанских стран в Сеуле, Южная Корея (1992).Дочь – актриса Татьяна Василишина. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ольга кабо, москва