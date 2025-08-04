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Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище - РИА Новости, 04.08.2025
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Культура
 
15:53 04.08.2025 (обновлено: 15:58 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/eremin-2033289966.html
Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище
Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище - РИА Новости, 04.08.2025
Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище
Народного артиста РФ, режиссера Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, режиссера Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Еремин ушел из жизни 1 августа в возрасте 81 года. Церемония прощания с режиссером прошла на основной сцене Театра Моссовета в понедельник. Проводить в последний путь Еремина пришли его родные, друзья и коллеги, артисты труппы Театра Моссовета: народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артистки России Ольга Анохина, Евгения Крюкова и Ольга Кабо, актеры Анна Михайловская, Алексей Трофимов, Нил Кропалов и другие. Церемонию также посетили его ученики - выпускники режиссерского факультета Театрального института имени Щукина. Траурные венки направили коллектив РАМТа, Театра имени Пушкина, МХТ имени Чехова и ГИТИСа. После церемонии прощания гроб с телом режиссёра вынесли под громкие аплодисменты. Захоронение прошло под сильным ливнем, который обрушился на столицу. Несмотря на непогоду, близкие режиссёра проводили его в последний путь и оставались до конца церемонии. Юрий Еремин родился в 1944 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году и за годы творческой деятельности в российских театрах и за рубежом поставил более 100 спектаклей. Спектакль "Палата № 6" по одноименному рассказу А.П. Чехова, выпущенный в ЦАТСА в конце 80-х годов прошлого века, стал сенсацией своего времени, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, и принес Еремину международную известность.
https://ria.ru/20250804/proschanie-2033228360.html
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россия, франция, швейцария, юрий еремин, ольга остроумова, ольга кабо, гитис
Культура, Россия, Франция, Швейцария, Юрий Еремин, Ольга Остроумова, Ольга Кабо, ГИТИС
Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище

Народного артиста России Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Еремин
Режиссер Юрий Еремин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Режиссер Юрий Еремин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, режиссера Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Еремин ушел из жизни 1 августа в возрасте 81 года.
Актриса Ольга Остроумова - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Ольга Остроумова выступила с речью на церемонии прощания с Юрием Ереминым
12:18
Церемония прощания с режиссером прошла на основной сцене Театра Моссовета в понедельник. Проводить в последний путь Еремина пришли его родные, друзья и коллеги, артисты труппы Театра Моссовета: народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артистки России Ольга Анохина, Евгения Крюкова и Ольга Кабо, актеры Анна Михайловская, Алексей Трофимов, Нил Кропалов и другие. Церемонию также посетили его ученики - выпускники режиссерского факультета Театрального института имени Щукина.
Траурные венки направили коллектив РАМТа, Театра имени Пушкина, МХТ имени Чехова и ГИТИСа. После церемонии прощания гроб с телом режиссёра вынесли под громкие аплодисменты.
Захоронение прошло под сильным ливнем, который обрушился на столицу. Несмотря на непогоду, близкие режиссёра проводили его в последний путь и оставались до конца церемонии.
Юрий Еремин родился в 1944 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году и за годы творческой деятельности в российских театрах и за рубежом поставил более 100 спектаклей. Спектакль "Палата № 6" по одноименному рассказу А.П. Чехова, выпущенный в ЦАТСА в конце 80-х годов прошлого века, стал сенсацией своего времени, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, и принес Еремину международную известность.
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым
13:33
 
КультураРоссияФранцияШвейцарияЮрий ЕреминОльга ОстроумоваОльга КабоГИТИС
 
 
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