Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище
Народного артиста России Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище в Москве
Режиссер Юрий Еремин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, режиссера Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Еремин ушел из жизни 1 августа в возрасте 81 года.
Церемония прощания с режиссером прошла на основной сцене Театра Моссовета в понедельник. Проводить в последний путь Еремина пришли его родные, друзья и коллеги, артисты труппы Театра Моссовета: народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артистки России Ольга Анохина, Евгения Крюкова и Ольга Кабо, актеры Анна Михайловская, Алексей Трофимов, Нил Кропалов и другие. Церемонию также посетили его ученики - выпускники режиссерского факультета Театрального института имени Щукина.
Траурные венки направили коллектив РАМТа, Театра имени Пушкина, МХТ имени Чехова и ГИТИСа. После церемонии прощания гроб с телом режиссёра вынесли под громкие аплодисменты.
Захоронение прошло под сильным ливнем, который обрушился на столицу. Несмотря на непогоду, близкие режиссёра проводили его в последний путь и оставались до конца церемонии.
Юрий Еремин родился в 1944 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году и за годы творческой деятельности в российских театрах и за рубежом поставил более 100 спектаклей. Спектакль "Палата № 6" по одноименному рассказу А.П. Чехова, выпущенный в ЦАТСА в конце 80-х годов прошлого века, стал сенсацией своего времени, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, и принес Еремину международную известность.