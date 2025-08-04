https://ria.ru/20250804/eremin-2033289966.html

Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище

Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище - РИА Новости, 04.08.2025

Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище

Народного артиста РФ, режиссера Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, режиссера Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Еремин ушел из жизни 1 августа в возрасте 81 года. Церемония прощания с режиссером прошла на основной сцене Театра Моссовета в понедельник. Проводить в последний путь Еремина пришли его родные, друзья и коллеги, артисты труппы Театра Моссовета: народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артистки России Ольга Анохина, Евгения Крюкова и Ольга Кабо, актеры Анна Михайловская, Алексей Трофимов, Нил Кропалов и другие. Церемонию также посетили его ученики - выпускники режиссерского факультета Театрального института имени Щукина. Траурные венки направили коллектив РАМТа, Театра имени Пушкина, МХТ имени Чехова и ГИТИСа. После церемонии прощания гроб с телом режиссёра вынесли под громкие аплодисменты. Захоронение прошло под сильным ливнем, который обрушился на столицу. Несмотря на непогоду, близкие режиссёра проводили его в последний путь и оставались до конца церемонии. Юрий Еремин родился в 1944 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году и за годы творческой деятельности в российских театрах и за рубежом поставил более 100 спектаклей. Спектакль "Палата № 6" по одноименному рассказу А.П. Чехова, выпущенный в ЦАТСА в конце 80-х годов прошлого века, стал сенсацией своего времени, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, и принес Еремину международную известность.

https://ria.ru/20250804/proschanie-2033228360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, франция, швейцария, юрий еремин, ольга остроумова, ольга кабо, гитис