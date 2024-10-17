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В Москве открылся международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 17.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:50 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/kinofestival--1978607111.html
В Москве открылся международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест"
В Москве открылся международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 17.10.2024
В Москве открылся международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест"
Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" открылся в столичном театре имени Моссовета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:50
2024-10-17T20:50
культура
тигран кеосаян
москва
азербайджан
евразия
валерий баринов
лариса лужина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" открылся в столичном театре имени Моссовета, передает корреспондент РИА Новости. "Я имею честь объявить первый евразийский кинофестиваль открытым", - заявил на церемонии президент кинофестиваля, режиссер Тигран Кеосаян. Он подчеркнул, что Евразия - это огромный континент, который наполнен большим количеством народов с уникальной культурой, и этот кинофестиваль "имеет только одну цель - чтобы мы снова узнали, кто мы и что мы". Церемонию открытия посетили известные российские артисты Валерий Баринов, Лариса Лужина, Наталья Бондарчук, Юрий Назаров, Эммануил Виторган, Елена Валюшкина, Юрий Чернов, Юрий Беляев, Наталья Бочкарева, Марина Зудина, Ольга Кабо, Раиса Рязанова, а также гости из стран-участниц. Всего в Москву во время фестиваля приехали более 250 кинематографистов из 18 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан. "Евразия-Кинофест" – это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов. Организатором выступает AHO "Евразия". "Сама организация очень прочно отстаивает платформу традиционных ценностей, что и закреплено у нас в Конституции Российской Федерации. И мы уверены, что наша большая евразийская семья точно так же стремится поддержать и развить традиционные ценности, в том числе и в кино", - сказала журналистам первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова. По словам Аршиновой, страны, которые участвуют в фестивале, очень ценят интеллектуальное кино, что является важным отличием от потребителей штампов и пропаганды нетрадиционных ценностей из Голливуда. В конкурсной программе будут представлены фильмы полнометражного, короткометражного и документального кино, отражающие военно-исторические события, международные отношения, культуру, спорт, проблемы современного общества и многое другое. Показы пройдут в кинотеатрах "Художественный", "Иллюзион" и в Центральном Доме кинематографистов. На церемонии закрытия, которая состоится 21 октября, победители получат главный приз кинофестиваля – статуэтку "Евразия", символизирующую культурный обмен между людьми, живущими в странах континента.
https://ria.ru/20241015/teatr-1978124509.html
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тигран кеосаян, москва, азербайджан, евразия, валерий баринов, лариса лужина
Культура, Тигран Кеосаян, Москва, Азербайджан, Евразия, Валерий Баринов, Лариса Лужина
В Москве открылся международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест"

Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" открылся в театре имени Моссовета

© Фото : Кинофест ЕвразияМеждународный кинофестиваль "Евразия-Кинофест"
Международный кинофестиваль Евразия-Кинофест - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Кинофест Евразия
Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест". Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест" открылся в столичном театре имени Моссовета, передает корреспондент РИА Новости.
"Я имею честь объявить первый евразийский кинофестиваль открытым", - заявил на церемонии президент кинофестиваля, режиссер Тигран Кеосаян.
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Он подчеркнул, что Евразия - это огромный континент, который наполнен большим количеством народов с уникальной культурой, и этот кинофестиваль "имеет только одну цель - чтобы мы снова узнали, кто мы и что мы".
Церемонию открытия посетили известные российские артисты Валерий Баринов, Лариса Лужина, Наталья Бондарчук, Юрий Назаров, Эммануил Виторган, Елена Валюшкина, Юрий Чернов, Юрий Беляев, Наталья Бочкарева, Марина Зудина, Ольга Кабо, Раиса Рязанова, а также гости из стран-участниц. Всего в Москву во время фестиваля приехали более 250 кинематографистов из 18 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан.
"Евразия-Кинофест" – это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов. Организатором выступает AHO "Евразия".
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"Сама организация очень прочно отстаивает платформу традиционных ценностей, что и закреплено у нас в Конституции Российской Федерации. И мы уверены, что наша большая евразийская семья точно так же стремится поддержать и развить традиционные ценности, в том числе и в кино", - сказала журналистам первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова.
По словам Аршиновой, страны, которые участвуют в фестивале, очень ценят интеллектуальное кино, что является важным отличием от потребителей штампов и пропаганды нетрадиционных ценностей из Голливуда.
В конкурсной программе будут представлены фильмы полнометражного, короткометражного и документального кино, отражающие военно-исторические события, международные отношения, культуру, спорт, проблемы современного общества и многое другое. Показы пройдут в кинотеатрах "Художественный", "Иллюзион" и в Центральном Доме кинематографистов.
На церемонии закрытия, которая состоится 21 октября, победители получат главный приз кинофестиваля – статуэтку "Евразия", символизирующую культурный обмен между людьми, живущими в странах континента.
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КультураТигран КеосаянМоскваАзербайджанЕвразияВалерий БариновЛариса Лужина
 
 
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