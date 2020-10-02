Нога, как у Джоли, желтый атлас, яркий блеск: как открылся ММКФ

Самой веселой на ковровой дорожке стала съемочная группа фильма-открытия "Серебряные коньки".

Это рождественская сказка о мечтах, действие в которой происходит в зимнем Петербурге на рубеже XIX-XX веков.

Чтобы задать настроение перед показом, исполнители главных ролей Федор Федотов и София Присс решили немного подурачиться. А коллеги к ним с удовольствием присоединились.