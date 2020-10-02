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https://ria.ru/20201002/mmkf-1578099235.html
Нога, как у Джоли, желтый атлас, яркий блеск: как открылся ММКФ
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открылся в столичном ККЗ "Россия": без президента киносмотра Никиты Михалкова, но с соблюдением мер безопасности... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:53
2020-10-02T14:46
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открылся в столичном ККЗ "Россия": без президента киносмотра Никиты Михалкова, но с соблюдением мер безопасности. Несмотря на ограничение количества гостей и фотографов, а также запрет на общение гостей фестиваля со СМИ после дорожки, церемония мало отличалась от открытий прошлых лет.Звезды не подвели и показали свои лучшие образы, кто-то даже успел похулиганить, да и веселью нашлось место на ковровой дорожке. О том, кто, с кем и в чем был, — в материале РИА Новости.
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звезды, роман виктюк, никита михалков, константин станиславский, юрий колокольников, кино и сериалы, знаменитости, олеся судзиловская, юлия снигирь, ольга кабо, евгений цыганов, кристофер нолан, оксана акиньшина, фото

Нога, как у Джоли, желтый атлас, яркий блеск: как открылся ММКФ

13:53 02.10.2020 (обновлено: 14:46 02.10.2020)
 
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открылся в столичном ККЗ "Россия": без президента киносмотра Никиты Михалкова, но с соблюдением мер безопасности. Несмотря на ограничение количества гостей и фотографов, а также запрет на общение гостей фестиваля со СМИ после дорожки, церемония мало отличалась от открытий прошлых лет.
Звезды не подвели и показали свои лучшие образы, кто-то даже успел похулиганить, да и веселью нашлось место на ковровой дорожке. О том, кто, с кем и в чем был, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Самой веселой на ковровой дорожке стала съемочная группа фильма-открытия "Серебряные коньки".

Это рождественская сказка о мечтах, действие в которой происходит в зимнем Петербурге на рубеже XIX-XX веков.

Чтобы задать настроение перед показом, исполнители главных ролей Федор Федотов и София Присс решили немного подурачиться. А коллеги к ним с удовольствием присоединились.

Съемочная группа фильма Серебряные коньки на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
1 из 10

Самой веселой на ковровой дорожке стала съемочная группа фильма-открытия "Серебряные коньки".

Это рождественская сказка о мечтах, действие в которой происходит в зимнем Петербурге на рубеже XIX-XX веков.

Чтобы задать настроение перед показом, исполнители главных ролей Федор Федотов и София Присс решили немного подурачиться. А коллеги к ним с удовольствием присоединились.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

У режиссера Сергея Мокрицкого и его супруги, актрисы и продюсера Натальи Мокрицкой тоже было радостное настроение.

Отчасти потому, что ранее Наталья была назначена новой главой "Москино".

Перед работой на ответственной должности можно отдохнуть, тем более что Наталья намерена продолжить производство трех своих проектов. Один из них — "Первый Оскар" — о фронтовых операторах.

Режиссер Сергей Мокрицкий и его супруга, актриса и продюсер Наталья Мокрицкая на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
2 из 10

У режиссера Сергея Мокрицкого и его супруги, актрисы и продюсера Натальи Мокрицкой тоже было радостное настроение.

Отчасти потому, что ранее Наталья была назначена новой главой "Москино".

Перед работой на ответственной должности можно отдохнуть, тем более что Наталья намерена продолжить производство трех своих проектов. Один из них — "Первый Оскар" — о фронтовых операторах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В этом году на ковровой дорожке многие актрисы, наверное, соскучившись по публичным событиям, решили показать яркие наряды.

Одним из самых запоминающихся стало атласное желтое платье Юлии Снигирь. Интересный крой, открытые плечи тоже сыграли на руку образу. Дополнила лук актриса крупными аксессуарами.

Евгений Цыганов решил не перетягивать внимание на себя и пришел в темных джинсах, водолазке в тон и парке.

Актер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
3 из 10

В этом году на ковровой дорожке многие актрисы, наверное, соскучившись по публичным событиям, решили показать яркие наряды.

Одним из самых запоминающихся стало атласное желтое платье Юлии Снигирь. Интересный крой, открытые плечи тоже сыграли на руку образу. Дополнила лук актриса крупными аксессуарами.

Евгений Цыганов решил не перетягивать внимание на себя и пришел в темных джинсах, водолазке в тон и парке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ольга Кабо тоже решила блеснуть, но выбрала синий цвет. Он выгодно смотрелся на фоне красной дорожки, развернувшейся перед кинотеатром "Россия".

Замысловатую юбку с оборками уравновешивал лаконичный верх и жакет такого же оттенка. Тени и массивное кольцо были выбраны в тон.

Актриса Ольга Кабо на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
4 из 10

Ольга Кабо тоже решила блеснуть, но выбрала синий цвет. Он выгодно смотрелся на фоне красной дорожки, развернувшейся перед кинотеатром "Россия".

Замысловатую юбку с оборками уравновешивал лаконичный верх и жакет такого же оттенка. Тени и массивное кольцо были выбраны в тон.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Белла Потемкина решила не сдерживать себя и надела все самое лучшее из гардероба.

Атласное кремовое платье с кринолином и нашивками в виде то ли сердец, то ли бантов стало свадебным тортом церемонии.

В целом об образе дизайнера можно поспорить, но точно можно сказать одно: привлечь внимание удалось.

Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
5 из 10

Белла Потемкина решила не сдерживать себя и надела все самое лучшее из гардероба.

Атласное кремовое платье с кринолином и нашивками в виде то ли сердец, то ли бантов стало свадебным тортом церемонии.

В целом об образе дизайнера можно поспорить, но точно можно сказать одно: привлечь внимание удалось.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Оксана Акиньшина эпатировала не нарядом, а позами. Просто стоять перед фотографами ей показалось неинтересным, так что она сидела, лежала и выгибалась на красной дорожке.

Строгий брючный костюм с откровенным вырезом на груди дополняли черный маникюр и smoky eyes.

Церемония открытия 42-го ММКФ
6 из 10

Актриса Оксана Акиньшина эпатировала не нарядом, а позами. Просто стоять перед фотографами ей показалось неинтересным, так что она сидела, лежала и выгибалась на красной дорожке.

Строгий брючный костюм с откровенным вырезом на груди дополняли черный маникюр и smoky eyes.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Олеся Судзиловская, наоборот, сделала ставку на элегантность, выбрав блестящий (во всех смыслах) лук.

Сверкала и ткань платья, и туфли на шпильке, и украшения.

Чтобы добавить торжественности, Судзиловская набросила меховую накидку.

Церемония открытия 42-го ММКФ
7 из 10

Олеся Судзиловская, наоборот, сделала ставку на элегантность, выбрав блестящий (во всех смыслах) лук.

Сверкала и ткань платья, и туфли на шпильке, и украшения.

Чтобы добавить торжественности, Судзиловская набросила меховую накидку.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Кристина Бабченко решила повторить выход Анджелины Джоли на "Оскаре" 2012 года.

Тогда звезда голливудских фильмов позировала, смешно выставив правую ногу на обозрение фотографов. Что потом стало проводом для многочисленных мемов.

Бабченко выбрала платье с похожим дерзким вырезом до бедра. Но другого оттенка и из более мягкой ткани. За счет этого получилось рискованно, но не вызывающе.

Актриса Кристина Бабченко на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
8 из 10

Актриса Кристина Бабченко решила повторить выход Анджелины Джоли на "Оскаре" 2012 года.

Тогда звезда голливудских фильмов позировала, смешно выставив правую ногу на обозрение фотографов. Что потом стало проводом для многочисленных мемов.

Бабченко выбрала платье с похожим дерзким вырезом до бедра. Но другого оттенка и из более мягкой ткани. За счет этого получилось рискованно, но не вызывающе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Юрий Колокольников, который недавно появился в фильме "Довод" Кристофера Нолана, пришел на ковровую дорожку строго по дресс-коду.

Ему удалось разбавить образ очками в черепаховой оправе, что выделяло его из толпы одетых в black tie коллег.

Актер Юрий Колокольников на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
9 из 10

Юрий Колокольников, который недавно появился в фильме "Довод" Кристофера Нолана, пришел на ковровую дорожку строго по дресс-коду.

Ему удалось разбавить образ очками в черепаховой оправе, что выделяло его из толпы одетых в black tie коллег.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Первую награду ММКФ вручили уже в первый день. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова получила специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского "Верю. Константин Станиславский".

Звезда картин "Большая перемена", "Старший сын", "Женитьба", "Безымянная звезда" назвала тех, кто в нее по-настоящему верил.

"Это режиссеры Роман Виктюк, Анатолий Васильев, Анатолий Эфрос, Георгий Товстоногов, Олег Ефремов, Никита Михалков, в основе их работы всегда была система Станиславского", — сказала она.

Церемония открытия 42-го ММКФ
10 из 10

Первую награду ММКФ вручили уже в первый день. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова получила специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского "Верю. Константин Станиславский".

Звезда картин "Большая перемена", "Старший сын", "Женитьба", "Безымянная звезда" назвала тех, кто в нее по-настоящему верил.

"Это режиссеры Роман Виктюк, Анатолий Васильев, Анатолий Эфрос, Георгий Товстоногов, Олег Ефремов, Никита Михалков, в основе их работы всегда была система Станиславского", — сказала она.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
КультуразвездыРоман ВиктюкНикита МихалковКонстантин СтаниславскийЮрий КолокольниковКино и сериалыЗнаменитостиОлеся СудзиловскаяЮлия СнигирьОльга КабоЕвгений ЦыгановКристофер НоланОксана Акиньшина
 
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