Нога, как у Джоли, желтый атлас, яркий блеск: как открылся ММКФ
Самой веселой на ковровой дорожке стала съемочная группа фильма-открытия "Серебряные коньки".
Это рождественская сказка о мечтах, действие в которой происходит в зимнем Петербурге на рубеже XIX-XX веков.
Чтобы задать настроение перед показом, исполнители главных ролей Федор Федотов и София Присс решили немного подурачиться. А коллеги к ним с удовольствием присоединились.
Самой веселой на ковровой дорожке стала съемочная группа фильма-открытия "Серебряные коньки".
Это рождественская сказка о мечтах, действие в которой происходит в зимнем Петербурге на рубеже XIX-XX веков.
Чтобы задать настроение перед показом, исполнители главных ролей Федор Федотов и София Присс решили немного подурачиться. А коллеги к ним с удовольствием присоединились.
У режиссера Сергея Мокрицкого и его супруги, актрисы и продюсера Натальи Мокрицкой тоже было радостное настроение.
Отчасти потому, что ранее Наталья была назначена новой главой "Москино".
Перед работой на ответственной должности можно отдохнуть, тем более что Наталья намерена продолжить производство трех своих проектов. Один из них — "Первый Оскар" — о фронтовых операторах.
У режиссера Сергея Мокрицкого и его супруги, актрисы и продюсера Натальи Мокрицкой тоже было радостное настроение.
Отчасти потому, что ранее Наталья была назначена новой главой "Москино".
Перед работой на ответственной должности можно отдохнуть, тем более что Наталья намерена продолжить производство трех своих проектов. Один из них — "Первый Оскар" — о фронтовых операторах.
В этом году на ковровой дорожке многие актрисы, наверное, соскучившись по публичным событиям, решили показать яркие наряды.
Одним из самых запоминающихся стало атласное желтое платье Юлии Снигирь. Интересный крой, открытые плечи тоже сыграли на руку образу. Дополнила лук актриса крупными аксессуарами.
Евгений Цыганов решил не перетягивать внимание на себя и пришел в темных джинсах, водолазке в тон и парке.
В этом году на ковровой дорожке многие актрисы, наверное, соскучившись по публичным событиям, решили показать яркие наряды.
Одним из самых запоминающихся стало атласное желтое платье Юлии Снигирь. Интересный крой, открытые плечи тоже сыграли на руку образу. Дополнила лук актриса крупными аксессуарами.
Евгений Цыганов решил не перетягивать внимание на себя и пришел в темных джинсах, водолазке в тон и парке.
Ольга Кабо тоже решила блеснуть, но выбрала синий цвет. Он выгодно смотрелся на фоне красной дорожки, развернувшейся перед кинотеатром "Россия".
Замысловатую юбку с оборками уравновешивал лаконичный верх и жакет такого же оттенка. Тени и массивное кольцо были выбраны в тон.
Ольга Кабо тоже решила блеснуть, но выбрала синий цвет. Он выгодно смотрелся на фоне красной дорожки, развернувшейся перед кинотеатром "Россия".
Замысловатую юбку с оборками уравновешивал лаконичный верх и жакет такого же оттенка. Тени и массивное кольцо были выбраны в тон.
Белла Потемкина решила не сдерживать себя и надела все самое лучшее из гардероба.
Атласное кремовое платье с кринолином и нашивками в виде то ли сердец, то ли бантов стало свадебным тортом церемонии.
В целом об образе дизайнера можно поспорить, но точно можно сказать одно: привлечь внимание удалось.
Белла Потемкина решила не сдерживать себя и надела все самое лучшее из гардероба.
Атласное кремовое платье с кринолином и нашивками в виде то ли сердец, то ли бантов стало свадебным тортом церемонии.
В целом об образе дизайнера можно поспорить, но точно можно сказать одно: привлечь внимание удалось.
Актриса Оксана Акиньшина эпатировала не нарядом, а позами. Просто стоять перед фотографами ей показалось неинтересным, так что она сидела, лежала и выгибалась на красной дорожке.
Строгий брючный костюм с откровенным вырезом на груди дополняли черный маникюр и smoky eyes.
Актриса Оксана Акиньшина эпатировала не нарядом, а позами. Просто стоять перед фотографами ей показалось неинтересным, так что она сидела, лежала и выгибалась на красной дорожке.
Строгий брючный костюм с откровенным вырезом на груди дополняли черный маникюр и smoky eyes.
Олеся Судзиловская, наоборот, сделала ставку на элегантность, выбрав блестящий (во всех смыслах) лук.
Сверкала и ткань платья, и туфли на шпильке, и украшения.
Чтобы добавить торжественности, Судзиловская набросила меховую накидку.
Олеся Судзиловская, наоборот, сделала ставку на элегантность, выбрав блестящий (во всех смыслах) лук.
Сверкала и ткань платья, и туфли на шпильке, и украшения.
Чтобы добавить торжественности, Судзиловская набросила меховую накидку.
Актриса Кристина Бабченко решила повторить выход Анджелины Джоли на "Оскаре" 2012 года.
Тогда звезда голливудских фильмов позировала, смешно выставив правую ногу на обозрение фотографов. Что потом стало проводом для многочисленных мемов.
Бабченко выбрала платье с похожим дерзким вырезом до бедра. Но другого оттенка и из более мягкой ткани. За счет этого получилось рискованно, но не вызывающе.
Актриса Кристина Бабченко решила повторить выход Анджелины Джоли на "Оскаре" 2012 года.
Тогда звезда голливудских фильмов позировала, смешно выставив правую ногу на обозрение фотографов. Что потом стало проводом для многочисленных мемов.
Бабченко выбрала платье с похожим дерзким вырезом до бедра. Но другого оттенка и из более мягкой ткани. За счет этого получилось рискованно, но не вызывающе.
Юрий Колокольников, который недавно появился в фильме "Довод" Кристофера Нолана, пришел на ковровую дорожку строго по дресс-коду.
Ему удалось разбавить образ очками в черепаховой оправе, что выделяло его из толпы одетых в black tie коллег.
Юрий Колокольников, который недавно появился в фильме "Довод" Кристофера Нолана, пришел на ковровую дорожку строго по дресс-коду.
Ему удалось разбавить образ очками в черепаховой оправе, что выделяло его из толпы одетых в black tie коллег.
Первую награду ММКФ вручили уже в первый день. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова получила специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского "Верю. Константин Станиславский".
Звезда картин "Большая перемена", "Старший сын", "Женитьба", "Безымянная звезда" назвала тех, кто в нее по-настоящему верил.
"Это режиссеры Роман Виктюк, Анатолий Васильев, Анатолий Эфрос, Георгий Товстоногов, Олег Ефремов, Никита Михалков, в основе их работы всегда была система Станиславского", — сказала она.
Первую награду ММКФ вручили уже в первый день. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова получила специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского "Верю. Константин Станиславский".
Звезда картин "Большая перемена", "Старший сын", "Женитьба", "Безымянная звезда" назвала тех, кто в нее по-настоящему верил.
"Это режиссеры Роман Виктюк, Анатолий Васильев, Анатолий Эфрос, Георгий Товстоногов, Олег Ефремов, Никита Михалков, в основе их работы всегда была система Станиславского", — сказала она.