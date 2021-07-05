Друзья и коллеги вспоминают Владимира Меньшова

"Меньшов — совесть, честь, достоинство, красота, талант, чистота. Бесконечное спасибо за яркую жизнь! Бесконечное спасибо за фильмы, которые знаем наизусть и хотим смотреть еще. Как же мне повезло, что я мог хоть немного, но общаться с вами. Как же мне повезло, что два безмолвных эпизода сыграл у вас в кино. Как же мне повезло, что я видел вас на сцене в спектакле, который поставила ваша дочь и вы блистательно играли вместе с Верой Алентовой. Как же мне повезло, что вы знали о моем существовании и поддерживали всегда добрым словом. Как же нам всем повезло, что такой актер, режиссер и педагог всегда оберегал нас от пошлости и грязи. Как хотелось, что бы вы жили долго-долго и радовались каждому новому дню".