Друзья и коллеги вспоминают Владимира Меньшова
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Не стало Владимира Меньшова. Любимый всей страной актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" и других почетных наград умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Друзья и коллеги принесли соболезнования семье кинематографиста.
Сергей Безруков
"Вот и еще одну легендарную личность унес этот вирус. Только за этот год сколько ушло великих, потрясающих, незаменимых творческих личностей! Владимир Валентинович именно такой, — действительно незаменимый, уникальный. Был счастлив сниматься с ним в кино, он совершенно потрясающий в работе, очень точный, настоящий, и характер у него — настоящий, сильный, мужской. Таких как он, к сожалению, больше нет и не будет. Светлая память Владимиру Валентиновичу. Потрясающий был человек и художник, мастер, режиссер, актер. Светлая память!"
Кристина Орбакайте
"Поверить невозможно! Ушел из жизни Владимир Валентинович Меньшов. Я была счастлива сниматься, общаться и быть современником этого гениального человека. Светлая память".
Гоша Куценко
"Ушел Владимир Валентинович Меньшов. Великолепный человек. Неповторимый Мастер. Благодарю судьбу за знакомство и совместное творчество. Всю жизнь буду хранить в сердце вас, Владимир Валентинович. Светлая Память".
Максим Галкин
"Не стало Владимира Меньшова. Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссер, актер, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши Фильмы будут помогать нам жить дальше. Вечная память. Самые глубокие соболезнования семье".
Алена Бабенко
"И в этот день я была на Мосфильме. Боль".
Александр Олешко
"Меньшов — совесть, честь, достоинство, красота, талант, чистота. Бесконечное спасибо за яркую жизнь! Бесконечное спасибо за фильмы, которые знаем наизусть и хотим смотреть еще. Как же мне повезло, что я мог хоть немного, но общаться с вами. Как же мне повезло, что два безмолвных эпизода сыграл у вас в кино. Как же мне повезло, что я видел вас на сцене в спектакле, который поставила ваша дочь и вы блистательно играли вместе с Верой Алентовой. Как же мне повезло, что вы знали о моем существовании и поддерживали всегда добрым словом. Как же нам всем повезло, что такой актер, режиссер и педагог всегда оберегал нас от пошлости и грязи. Как хотелось, что бы вы жили долго-долго и радовались каждому новому дню".
Ольга Кабо
"Грустный день. Ушел из жизни Владимир Меньшов. Прекрасный режиссер, обладатель премии "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит"! До сих пор кадры из картины стоят перед глазами. Мне посчастливилось сниматься с Владимиром Валентиновичем в фильме "Где находится нофелет?" (1988) — яркий, замечательный актер. Учитель, наставник. Достойный, скромный человек. Горько. Невосполнимая утрата. Соболезнования родным и близким. Светлая память".
Дмитрий Певцов
"Мои соболезнования родным и близким. Режиссер, актер, педагог — автор более, чем 20 фильмов, среди которых, два, на мой взгляд, великих: "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби". Сколько тепла, любви, радости, света, веры в его фильмах. Сейчас таких не делают, почему-то. Владимир Меньшов — один из ярчайших художников эпохи великого советского кинематографа. Не имел счастья поработать с Владимиром Валентиновичем, лишь изредка встречал его на фестивалях, в театре, на премьерах, где не могло быть глубокого и спокойного общения, к сожалению. Вечная вам память, и спасибо за все, что вы для нас сделали".