Фильм "Текст" откроет фестиваль "Евразийский мост" в Ялте

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Фильм Клима Шипенко "Текст" с Александром Петровым откроет 20 сентября фестиваль "Евразийский мост" в Ялте, сообщили в пресс-службе форума.

"Премьера картины режиссера Клима Шипенко "Текст" с Александром Петровым, Иваном Янковским и Кристиной Асмус в главных ролях состоится на церемонии открытия IV Ялтинского международного кинофестиваля 20 сентября", - говорится в сообщении.

Этот проект – экранизация одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского. В центре сюжета – 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров), который семь лет отсидел по ложному обвинению в распространении наркотиков. Он мечтал встретиться с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский). Илья надеялся, что дома его ждут мама, девушка и лучший друг, но позже выяснилось, что вернуться к прежней жизни для него невозможно. Во время встречи с Петром Илья получает доступ к смартфону своего врага: фотографиям и переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), так на время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

Как и в предыдущие годы, на фестивале "Евразийский мост" будет два конкурса – игрового и документального кино, куда войдут ленты со всего мира.

В жюри смотра: российский режиссер и актер Кирилл Плетнев, российская актриса Ольга Кабо, французский режиссер и сценарист Хамид Бенамра, болгарская режиссер и поэтесса Майя Вапцарова, испанский киновед, директор фестиваля короткометражных фильмов Хайме Ногуэра, куратор программ кинофестиваля детского и юношеского кино в Пусане Анджела Ли.

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году на презентации картины "Солнечный удар" он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей. Сопрезиденты фестиваля – министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и народный артист России Виктор Мережко.