Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210917/kabo-1750474746.html
Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни
Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни - РИА Новости, 17.09.2021
Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни
Заслуженной артистке России Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни, соответствующий указ главы региона Рамзана Кадырова зачитали во время... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:48
2021-09-17T10:48
культура
ольга кабо
чеченская республика (чечня)
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578096723_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0b588470e5c4c73373838a5b782fa8fa.jpg
ГРОЗНЫЙ, 17 сен - РИА Новости. Заслуженной артистке России Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни, соответствующий указ главы региона Рамзана Кадырова зачитали во время празднования 90-летия грозненского драмтеатра.Звание присвоено "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства Чеченской Республики и в связи с 90-летним юбилеем Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова".В августе 2020 года чеченский театр представил премьеру спектакля "В горы за тобой", в котором главную роль играет Кабо. Действие пьесы происходит в 1943 году, в освобожденном от фашистов Харькове, где встречаются главные герои – Юнус и Нина. Она – русская учительница, потерявшая семью. Прощаясь с жизнью в заминированном доме, героиня обретает спасителя в лице чеченского солдата.Автор пьесы – харьковчанин Олег Михайлов – использовал дневники и воспоминания украинцев, русских и чеченцев о событиях Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20180128/1513373789.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578096723_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7fd11672732052761be33a1cefb87c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга кабо, чеченская республика (чечня), новости культуры, театр
10:48 17.09.2021
 
Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни

Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ольга Кабо на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Актриса Ольга Кабо на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 17 сен - РИА Новости. Заслуженной артистке России Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни, соответствующий указ главы региона Рамзана Кадырова зачитали во время празднования 90-летия грозненского драмтеатра.
Звание присвоено "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства Чеченской Республики и в связи с 90-летним юбилеем Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова".
В августе 2020 года чеченский театр представил премьеру спектакля "В горы за тобой", в котором главную роль играет Кабо.
"Вот уже ровно год, чуть больше, я актриса театра имени Ханпаши Нурадилова. Это моя сцена, мой зрительный зал и мои зрители. Было много смешных случаев, когда я что-то не понимала, но сейчас мне кажется, что абсолютно едина с вами. Вы мне открыли какой-то необыкновенный мир любви и созидания", - сказала она.
Действие пьесы происходит в 1943 году, в освобожденном от фашистов Харькове, где встречаются главные герои – Юнус и Нина. Она – русская учительница, потерявшая семью. Прощаясь с жизнью в заминированном доме, героиня обретает спасителя в лице чеченского солдата.
Автор пьесы – харьковчанин Олег Михайлов – использовал дневники и воспоминания украинцев, русских и чеченцев о событиях Великой Отечественной войны.
Актриса Ольга Кабо на открытии XXVI Международного Кинофорума Золотой Витязь в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.01.2018
28 января 2018, 07:00
Биография Ольги Кабо
 
КультураОльга КабоЧеченская республика (Чечня)Новости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
13:37В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
13:36В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов
13:36Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния