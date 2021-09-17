https://ria.ru/20210917/kabo-1750474746.html
Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни
Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни - РИА Новости, 17.09.2021
Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни
Заслуженной артистке России Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни, соответствующий указ главы региона Рамзана Кадырова зачитали во время... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:48
2021-09-17T10:48
2021-09-17T10:48
культура
ольга кабо
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ГРОЗНЫЙ, 17 сен - РИА Новости. Заслуженной артистке России Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни, соответствующий указ главы региона Рамзана Кадырова зачитали во время празднования 90-летия грозненского драмтеатра.Звание присвоено "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства Чеченской Республики и в связи с 90-летним юбилеем Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова".В августе 2020 года чеченский театр представил премьеру спектакля "В горы за тобой", в котором главную роль играет Кабо. Действие пьесы происходит в 1943 году, в освобожденном от фашистов Харькове, где встречаются главные герои – Юнус и Нина. Она – русская учительница, потерявшая семью. Прощаясь с жизнью в заминированном доме, героиня обретает спасителя в лице чеченского солдата.Автор пьесы – харьковчанин Олег Михайлов – использовал дневники и воспоминания украинцев, русских и чеченцев о событиях Великой Отечественной войны.
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ольга кабо, чеченская республика (чечня), новости культуры, театр
Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни
Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни
ГРОЗНЫЙ, 17 сен - РИА Новости. Заслуженной артистке России Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни, соответствующий указ главы региона Рамзана Кадырова зачитали во время празднования 90-летия грозненского драмтеатра.
Звание присвоено "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства Чеченской Республики и в связи с 90-летним юбилеем Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова".
В августе 2020 года чеченский театр представил премьеру спектакля "В горы за тобой", в котором главную роль играет Кабо.
"Вот уже ровно год, чуть больше, я актриса театра имени Ханпаши Нурадилова. Это моя сцена, мой зрительный зал и мои зрители. Было много смешных случаев, когда я что-то не понимала, но сейчас мне кажется, что абсолютно едина с вами. Вы мне открыли какой-то необыкновенный мир любви и созидания", - сказала она.
Действие пьесы происходит в 1943 году, в освобожденном от фашистов Харькове, где встречаются главные герои – Юнус и Нина. Она – русская учительница, потерявшая семью. Прощаясь с жизнью в заминированном доме, героиня обретает спасителя в лице чеченского солдата.
Автор пьесы – харьковчанин Олег Михайлов – использовал дневники и воспоминания украинцев, русских и чеченцев о событиях Великой Отечественной войны.
28 января 2018, 07:00Биография Ольги Кабо