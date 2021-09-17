Ольге Кабо присвоили звание народного артиста Чечни

"Вот уже ровно год, чуть больше, я актриса театра имени Ханпаши Нурадилова. Это моя сцена, мой зрительный зал и мои зрители. Было много смешных случаев, когда я что-то не понимала, но сейчас мне кажется, что абсолютно едина с вами. Вы мне открыли какой-то необыкновенный мир любви и созидания", - сказала она.