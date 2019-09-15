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РИА Новости
Культура

В Москве назвали победителей Всемирного циркового фестиваля "Идол"

21:34 15.09.2019 (обновлено: 22:51 15.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБратья Мартинез (Япония - Колумбия) выступают с номером "Икарийские игры" на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол"
Братья Мартинез (Япония - Колумбия) выступают с номером Икарийские игры на Всемирном фестивале циркового искусства Идол
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Москве определили победителей Всемирного циркового фестиваля "Идол". Мнения профессионального и зрительского жюри, а также жюри из представителей СМИ разделились, поэтому Гран-при не был вручен ни одному из артистов.
"Золотой идол" — главный приз от профессионального жюри — достался акробатам братьям Мартинез (Япония-Колумбия) с номером "Икарийские игры" и жонглерам под руководством Елены Бараненко из Большого московского цирка с номером "Ритуальная Индия".
"Золотой манеж" — главный приз жюри из представителей СМИ — получили воздушные гимнасты на ремнях из Санкт-Петербурга Алексей Ишмаев и Павел Майер.

"Самый сложный трюк — когда я в шпагате, партнер держится за мою ногу. Это финал номера, силы на исходе, руки просто каменные, приходится держаться из последних сил", — рассказал Алексей Ишмаев, а также пояснил, что они с Павлом готовили номер полгода.

"Золотой зрительский зал" — главный приз от зрителей — достался также братьям Мартинез (12 и 16 лет) с номером "Икарийские игры". Юные артисты технично исполнили опасные трюки на специальной платформе, высота которой более десяти метров.
Спецприз Цирка братьев Запашных получил номер "Свобода лошадей" Вадима Колодочкина и Аиды Гаджимерзаевой. А спецприз Большого московского цирка присудили номеру в жанре групповой каучук "Шторм" из Монголии.
Гран-при не досталось никому, так как эта награда вручается номеру, которому все три жюри присуждают золото. В этом году единого мнения не было.
Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный во время пресс-конференции, приуроченной к 100-летию русского цирка, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 26 августа 2019
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На VII Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" в Большой московский цирк приехали артисты из 13 стран. На участие в конкурсной программе в этом году было подано более 350 заявок. Этот форум отличает от других международных смотров тройная система жюри. Конкурсантов оценивают не только профессиональные эксперты, но и представители СМИ, и зрители, которым перед началом программы раздают специальные анкеты, в которых они могут отметить наиболее понравившиеся номера.
В состав международного профессионального жюри входят замдиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернандского Татьяна Запашная, худрук Зимнего цирка Буглион в Париже Жозеф Буглион, директор Цирка Никулина Максим Никулин и другие. В состав судейства из представителей СМИ вошли в частности, известные актрисы Ольга Кабо и Ольга Погодина.
Гран-при фестиваля вручается номеру, который наберет больше всего баллов от всех трех жюри. Пока за шесть лет проведения "Идола" главного приза удостоились лишь два номера – аттракцион "Империя львиц" Виталия Смолянца и канатоходцы из Северной Кореи.
Всемирный фестиваль циркового искусства Идол
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Воздушные гимнасты из Петербурга подняли зал на цирковом фестивале "Идол"
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КультураНовости культурыОльга КабоБольшой Московский Государственный циркМаксим Никулин
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