В Москве назвали победителей Всемирного циркового фестиваля "Идол"

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Москве определили победителей Всемирного циркового фестиваля "Идол". Мнения профессионального и зрительского жюри, а также жюри из представителей СМИ разделились, поэтому Гран-при не был вручен ни одному из артистов.

"Золотой идол" — главный приз от профессионального жюри — достался акробатам братьям Мартинез (Япония-Колумбия) с номером "Икарийские игры" и жонглерам под руководством Елены Бараненко из Большого московского цирка с номером "Ритуальная Индия".

"Золотой манеж" — главный приз жюри из представителей СМИ — получили воздушные гимнасты на ремнях из Санкт-Петербурга Алексей Ишмаев и Павел Майер.

"Самый сложный трюк — когда я в шпагате, партнер держится за мою ногу. Это финал номера, силы на исходе, руки просто каменные, приходится держаться из последних сил", — рассказал Алексей Ишмаев, а также пояснил, что они с Павлом готовили номер полгода.

"Золотой зрительский зал" — главный приз от зрителей — достался также братьям Мартинез (12 и 16 лет) с номером "Икарийские игры". Юные артисты технично исполнили опасные трюки на специальной платформе, высота которой более десяти метров.

Спецприз Цирка братьев Запашных получил номер "Свобода лошадей" Вадима Колодочкина и Аиды Гаджимерзаевой. А спецприз Большого московского цирка присудили номеру в жанре групповой каучук "Шторм" из Монголии.

Гран-при не досталось никому, так как эта награда вручается номеру, которому все три жюри присуждают золото. В этом году единого мнения не было.

На VII Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" в Большой московский цирк приехали артисты из 13 стран. На участие в конкурсной программе в этом году было подано более 350 заявок. Этот форум отличает от других международных смотров тройная система жюри. Конкурсантов оценивают не только профессиональные эксперты, но и представители СМИ, и зрители, которым перед началом программы раздают специальные анкеты, в которых они могут отметить наиболее понравившиеся номера.

В состав международного профессионального жюри входят замдиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернандского Татьяна Запашная, худрук Зимнего цирка Буглион в Париже Жозеф Буглион, директор Цирка Никулина Максим Никулин и другие. В состав судейства из представителей СМИ вошли в частности, известные актрисы Ольга Кабо и Ольга Погодина.