https://ria.ru/20240502/orden-1943554705.html

Путин наградил орденом Турецкого и Кабо

Путин наградил орденом Турецкого и Кабо - РИА Новости, 02.05.2024

Путин наградил орденом Турецкого и Кабо

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" художественного руководителя "Хора солистов" и лидера "Хора Турецкого"... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:18

2024-05-02T19:18

2024-05-02T19:18

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" художественного руководителя "Хора солистов" и лидера "Хора Турецкого" Михаила Турецкого и медалью "За труды в культуре и искусстве" актрису Ольгу Кабо, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Турецкого Михаила Борисовича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Хор солистов"; медалью "За труды в культуре и искусстве" Кабо Ольгу Игорьевну - артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Государственный академический театр имени Моссовета"", - говорится в сообщении. Кроме того, медали "За труды в культуре и искусстве" удостоилась артистка Московского театра "У Никитских ворот" Наталья Корецкая.

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