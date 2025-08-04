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В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым

В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым - РИА Новости, 04.08.2025

В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым

Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым завершилась в Театре Моссовета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:33:00+03:00

2025-08-04T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым завершилась в Театре Моссовета, передает корреспондент РИА Новости. Еремин ушел из жизни в пятницу в возрасте 81 года. В холле театра представили фотовыставку, на которой запечатлены сцены из спектаклей, поставленных Ереминым, и моменты репетиций. Среди них постановки Casting, P.P.P, "В случае убийства набирайте "М", "Морское путешествие 1933 года", "Игроки", "Царство отца и сына", "Муж, жена и любовник", "Герой нашего времени", "Серебряный век", "Мадам Бовари". Церемонию ведет заслуженный артист РФ Валерий Яременко. Проститься с режиссером пришли его родные, друзья и коллеги, артисты труппы Театра Моссовета: народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артистки России Ольга Анохина, Евгения Крюкова и Ольга Кабо, актеры Анна Михайловская, Алексей Трофимов, Нил Кропалов и другие. Церемонию также посетили ученики Еремина - выпускники режиссерского факультета Театрального института имени Щукина. В ходе церемонии зачитали телеграмму от народного артиста РФ, худрука РАМТа Алексея Бородина. "Ушел из жизни невероятно близкий и важный для нашего театра человек - мудрый, щедрый, отзывчивый, бесконечно преданный театральному делу. Его спектакли – это всегда особый мир, свежий взгляд, свободная фантазия и полет воображения. Прекрасный постановщик, замечательный мастер Юрий Иванович, как никто другой, умел работать с актерами, объединять их вокруг спектакля, заражать своими идеями", - огласил ведущий текст телеграммы со сцены. Заслуженная артистка России Ольга Анохина, прощаясь с великим режиссером, назвала его творцом "уходящего мастерства". "Юрий Иванович был мастером. Сегодня это уходящее мастерство. Он был мастером большой сцены. Он мыслил объемами большой сцены, ее задачей", - отметила она. Также Анохина прочитала сообщение народного артиста РФ Валерия Баринова, который не смог присутствовать на церемонии прощания. "У меня не хватит слов, чтобы выразить благодарность, которую я испытываю к нему. Он один из тех редких режиссеров, которые сделали для меня так много! Он открыл во мне так много того, что я про себя никогда не знал. Встреча с ним - это подарок судьбы, который я несу всю свою жизнь и помню об этом. Ушел человек, для которого театр был жизнью, работой, религией", - говорится в послании. Траурные венки направили коллектив РАМТа, Театра имени Пушкина, МХТ имени Чехова и ГИТИС. После церемонии прощания гроб с телом режиссёра вынесли под несмолкаемые и громкие аплодисменты. Юрия Еремина похоронят на Миусском кладбище в Москве. Юрий Еремин родился в 1944 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году и за годы творческой деятельности в российских театрах и за рубежом поставил более 100 спектаклей. Спектакль "Палата № 6" по одноименному рассказу А.П. Чехова, выпущенный в ЦАТСА в конце 80-х годов прошлого века, стал сенсацией своего времени, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, и принес Еремину международную известность.

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