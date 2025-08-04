Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:33 04.08.2025 (обновлено: 13:34 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/proschanie-2033248075.html
В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым
В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым - РИА Новости, 04.08.2025
В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым завершилась в Театре Моссовета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:33:00+03:00
2025-08-04T13:34:00+03:00
культура
россия
москва
юрий еремин
ольга остроумова
франция
ольга кабо
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033205850_19:0:1235:684_1920x0_80_0_0_e8d705add3683eed3e9470925df3ff60.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым завершилась в Театре Моссовета, передает корреспондент РИА Новости. Еремин ушел из жизни в пятницу в возрасте 81 года. В холле театра представили фотовыставку, на которой запечатлены сцены из спектаклей, поставленных Ереминым, и моменты репетиций. Среди них постановки Casting, P.P.P, "В случае убийства набирайте "М", "Морское путешествие 1933 года", "Игроки", "Царство отца и сына", "Муж, жена и любовник", "Герой нашего времени", "Серебряный век", "Мадам Бовари". Церемонию ведет заслуженный артист РФ Валерий Яременко. Проститься с режиссером пришли его родные, друзья и коллеги, артисты труппы Театра Моссовета: народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артистки России Ольга Анохина, Евгения Крюкова и Ольга Кабо, актеры Анна Михайловская, Алексей Трофимов, Нил Кропалов и другие. Церемонию также посетили ученики Еремина - выпускники режиссерского факультета Театрального института имени Щукина. В ходе церемонии зачитали телеграмму от народного артиста РФ, худрука РАМТа Алексея Бородина. "Ушел из жизни невероятно близкий и важный для нашего театра человек - мудрый, щедрый, отзывчивый, бесконечно преданный театральному делу. Его спектакли – это всегда особый мир, свежий взгляд, свободная фантазия и полет воображения. Прекрасный постановщик, замечательный мастер Юрий Иванович, как никто другой, умел работать с актерами, объединять их вокруг спектакля, заражать своими идеями", - огласил ведущий текст телеграммы со сцены. Заслуженная артистка России Ольга Анохина, прощаясь с великим режиссером, назвала его творцом "уходящего мастерства". "Юрий Иванович был мастером. Сегодня это уходящее мастерство. Он был мастером большой сцены. Он мыслил объемами большой сцены, ее задачей", - отметила она. Также Анохина прочитала сообщение народного артиста РФ Валерия Баринова, который не смог присутствовать на церемонии прощания. "У меня не хватит слов, чтобы выразить благодарность, которую я испытываю к нему. Он один из тех редких режиссеров, которые сделали для меня так много! Он открыл во мне так много того, что я про себя никогда не знал. Встреча с ним - это подарок судьбы, который я несу всю свою жизнь и помню об этом. Ушел человек, для которого театр был жизнью, работой, религией", - говорится в послании. Траурные венки направили коллектив РАМТа, Театра имени Пушкина, МХТ имени Чехова и ГИТИС. После церемонии прощания гроб с телом режиссёра вынесли под несмолкаемые и громкие аплодисменты. Юрия Еремина похоронят на Миусском кладбище в Москве. Юрий Еремин родился в 1944 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году и за годы творческой деятельности в российских театрах и за рубежом поставил более 100 спектаклей. Спектакль "Палата № 6" по одноименному рассказу А.П. Чехова, выпущенный в ЦАТСА в конце 80-х годов прошлого века, стал сенсацией своего времени, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, и принес Еремину международную известность.
россия
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033205850_171:0:1083:684_1920x0_80_0_0_cba5f4763b753b4a6540b33fb9d6af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, юрий еремин, ольга остроумова, франция, ольга кабо, гитис
Культура, Россия, Москва, Юрий Еремин, Ольга Остроумова, Франция, Ольга Кабо, ГИТИС
В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым

В театре Моссовета завершилась церемония прощания с режиссером Ереминым

© РИА НовостиЦеремония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Юрием Ереминым завершилась в Театре Моссовета, передает корреспондент РИА Новости.
Еремин ушел из жизни в пятницу в возрасте 81 года.
В холле театра представили фотовыставку, на которой запечатлены сцены из спектаклей, поставленных Ереминым, и моменты репетиций. Среди них постановки Casting, P.P.P, "В случае убийства набирайте "М", "Морское путешествие 1933 года", "Игроки", "Царство отца и сына", "Муж, жена и любовник", "Герой нашего времени", "Серебряный век", "Мадам Бовари". Церемонию ведет заслуженный артист РФ Валерий Яременко. Проститься с режиссером пришли его родные, друзья и коллеги, артисты труппы Театра Моссовета: народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артистки России Ольга Анохина, Евгения Крюкова и Ольга Кабо, актеры Анна Михайловская, Алексей Трофимов, Нил Кропалов и другие. Церемонию также посетили ученики Еремина - выпускники режиссерского факультета Театрального института имени Щукина.
В ходе церемонии зачитали телеграмму от народного артиста РФ, худрука РАМТа Алексея Бородина. "Ушел из жизни невероятно близкий и важный для нашего театра человек - мудрый, щедрый, отзывчивый, бесконечно преданный театральному делу. Его спектакли – это всегда особый мир, свежий взгляд, свободная фантазия и полет воображения. Прекрасный постановщик, замечательный мастер Юрий Иванович, как никто другой, умел работать с актерами, объединять их вокруг спектакля, заражать своими идеями", - огласил ведущий текст телеграммы со сцены.
Заслуженная артистка России Ольга Анохина, прощаясь с великим режиссером, назвала его творцом "уходящего мастерства". "Юрий Иванович был мастером. Сегодня это уходящее мастерство. Он был мастером большой сцены. Он мыслил объемами большой сцены, ее задачей", - отметила она.
Также Анохина прочитала сообщение народного артиста РФ Валерия Баринова, который не смог присутствовать на церемонии прощания.
"У меня не хватит слов, чтобы выразить благодарность, которую я испытываю к нему. Он один из тех редких режиссеров, которые сделали для меня так много! Он открыл во мне так много того, что я про себя никогда не знал. Встреча с ним - это подарок судьбы, который я несу всю свою жизнь и помню об этом. Ушел человек, для которого театр был жизнью, работой, религией", - говорится в послании.
Траурные венки направили коллектив РАМТа, Театра имени Пушкина, МХТ имени Чехова и ГИТИС. После церемонии прощания гроб с телом режиссёра вынесли под несмолкаемые и громкие аплодисменты. Юрия Еремина похоронят на Миусском кладбище в Москве.
Юрий Еремин родился в 1944 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году и за годы творческой деятельности в российских театрах и за рубежом поставил более 100 спектаклей. Спектакль "Палата № 6" по одноименному рассказу А.П. Чехова, выпущенный в ЦАТСА в конце 80-х годов прошлого века, стал сенсацией своего времени, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, и принес Еремину международную известность.
 
КультураРоссияМоскваЮрий ЕреминОльга ОстроумоваФранцияОльга КабоГИТИС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала