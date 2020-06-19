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Актеры, музыканты и писатели проводят онлайн-марафон в помощь людям с БАС
"Живи сейчас" устраивает сегодня 10-часовой онлайн-марафон #ДвижениеПротивБАС с участием медийных персон, чтобы собрать два миллиона рублей в помощь людям с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:44
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, новости культуры, светлана хоркина, живи сейчас, ольга кабо, петр налич, дина рубина, арина шарапова

Актеры, музыканты и писатели проводят онлайн-марафон в помощь людям с БАС

03:44 19.06.2020
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© предоставлено фондом "Живи сейчас"Нелли Уварова
Нелли Уварова
© предоставлено фондом "Живи сейчас"
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. "Живи сейчас" устраивает сегодня 10-часовой онлайн-марафон #ДвижениеПротивБАС с участием медийных персон, чтобы собрать два миллиона рублей в помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом, сообщает пресс-служба благотворительного фонда.
Марафон пройдет с 10:00 до 20:00 накануне 21 июня, когда во многих странах мира отмечается Международный день борьбы с БАС (боковым амиотрофическим склерозом, который также называют болезнью Стивена Хокинга).
Среди участников: актрисы Александра Ревенко, Нелли Уварова, Глафира Тарханова, Ольга Кабо, Лукерья Ильяшенко, Анна Чурина, Сесиль Плеже, российская гимнастка Светлана Хоркина, телеведущие Арина Шарапова, Евгения Воскобойникова и Тутта Ларсен, журналисты Алексей Паевский, Вера Кузьмина и Карен Шаинян, блогер Адэль Мифтахова, писательница Дина Рубина, музыкант Петр Налич и другие.
В прямом эфире они будут проводить спортивные тренировки, танцевать, делиться лайфхаками по поддержанию себя в форме, а также говорить о путешествиях, питании и многом другом.
Двух миллионов рублей, которые предполагается собрать, хватит на месяц бесперебойной работы службы помощи людям с БАС, которая действует при фонде "Живи сейчас".
"В этом году мы все почувствовали, как тяжело оказаться ограниченным в движении, — говорит генеральный директор фонда "Живи сейчас" Наталья Луговая. — Наш марафон — это призыв ко всем: неважно, какие отношения у вас со спортом, давайте радоваться движению, поддерживая таким образом тех, кто лишен этой возможности".
БАС — редкое и неизлечимое заболевание, при котором человек постепенно теряет способность двигаться, говорить, глотать и дышать, при этом оставаясь в сознании. Несмотря на отсутствие эффективного лечения, в службе пациентам помогают получить консультации специалистов, наладить быт по мере прогрессирования болезни, получить дыхательную поддержку. Это позволяет продлить жизнь и поддерживать достойное качество жизни людей с БАС.
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КультураКоронавирус в РоссииНовости культурыСветлана ХоркинаЖиви сейчасОльга КабоПетр НаличДина РубинаАрина Шарапова
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