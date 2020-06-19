Актеры, музыканты и писатели проводят онлайн-марафон в помощь людям с БАС

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. "Живи сейчас" устраивает сегодня 10-часовой онлайн-марафон #ДвижениеПротивБАС с участием медийных персон, чтобы собрать два миллиона рублей в помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом, сообщает пресс-служба благотворительного фонда.

Марафон пройдет с 10:00 до 20:00 накануне 21 июня, когда во многих странах мира отмечается Международный день борьбы с БАС (боковым амиотрофическим склерозом, который также называют болезнью Стивена Хокинга).

Среди участников: актрисы Александра Ревенко, Нелли Уварова, Глафира Тарханова, Ольга Кабо, Лукерья Ильяшенко, Анна Чурина, Сесиль Плеже, российская гимнастка Светлана Хоркина, телеведущие Арина Шарапова, Евгения Воскобойникова и Тутта Ларсен, журналисты Алексей Паевский, Вера Кузьмина и Карен Шаинян, блогер Адэль Мифтахова, писательница Дина Рубина, музыкант Петр Налич и другие.

В прямом эфире они будут проводить спортивные тренировки, танцевать, делиться лайфхаками по поддержанию себя в форме, а также говорить о путешествиях, питании и многом другом.

Двух миллионов рублей, которые предполагается собрать, хватит на месяц бесперебойной работы службы помощи людям с БАС, которая действует при фонде "Живи сейчас".

"В этом году мы все почувствовали, как тяжело оказаться ограниченным в движении, — говорит генеральный директор фонда "Живи сейчас" Наталья Луговая. — Наш марафон — это призыв ко всем: неважно, какие отношения у вас со спортом, давайте радоваться движению, поддерживая таким образом тех, кто лишен этой возможности".