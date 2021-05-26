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На Украине предложили запретить въезд 11 российским артистам
На Украине предложили запретить въезд 11 российским артистам - РИА Новости, 26.05.2021
На Украине предложили запретить въезд 11 российским артистам
Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов, заседание кабмина транслировали в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:41
2021-05-26T17:21
новости культуры
александр петров (актер)
евгений стычкин
ольга кабо
россия
санкции
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов, заседание кабмина транслировали в YouTube.В список, который в течение трех дней должны передать на рассмотрение СНБО, вошли: Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский, Павел Трубинер и Алексей Чадов.Всем им предлагается аннулировать визы и запретить въезд на Украину на три года.В постановлении, опубликованном на сайте правительства, указано, что санкции предлагается ввести за "демонстративное умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь и выезд из нее".Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало первый черный список российских деятелей культуры, которые якобы создают угрозу национальной безопасности. С тех пор перечень регулярно пополняется.
https://ria.ru/20210521/ukraina-1733384499.html
https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733404817.html
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новости культуры, александр петров (актер), евгений стычкин, ольга кабо, россия, санкции, верховная рада украины, украина, в мире

На Украине предложили запретить въезд 11 российским артистам

14:41 26.05.2021 (обновлено: 17:21 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов, заседание кабмина транслировали в YouTube.
В список, который в течение трех дней должны передать на рассмотрение СНБО, вошли: Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский, Павел Трубинер и Алексей Чадов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 18:52
Зеленский бессрочно продлил санкции против ряда россиян
Всем им предлагается аннулировать визы и запретить въезд на Украину на три года.
В постановлении, опубликованном на сайте правительства, указано, что санкции предлагается ввести за "демонстративное умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь и выезд из нее".
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало первый черный список российских деятелей культуры, которые якобы создают угрозу национальной безопасности. С тех пор перечень регулярно пополняется.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 22:11
Источник заявил о диссонансе санкций Киева с заявлениями Зеленского
 
Новости культурыАлександр Петров (актер)Евгений СтычкинОльга КабоРоссияСанкцииВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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