https://ria.ru/20210526/ukraina-1733987452.html

На Украине предложили запретить въезд 11 российским артистам

На Украине предложили запретить въезд 11 российским артистам - РИА Новости, 26.05.2021

На Украине предложили запретить въезд 11 российским артистам

Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов, заседание кабмина транслировали в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:41

2021-05-26T14:41

2021-05-26T17:21

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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов, заседание кабмина транслировали в YouTube.В список, который в течение трех дней должны передать на рассмотрение СНБО, вошли: Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский, Павел Трубинер и Алексей Чадов.Всем им предлагается аннулировать визы и запретить въезд на Украину на три года.В постановлении, опубликованном на сайте правительства, указано, что санкции предлагается ввести за "демонстративное умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь и выезд из нее".Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало первый черный список российских деятелей культуры, которые якобы создают угрозу национальной безопасности. С тех пор перечень регулярно пополняется.

https://ria.ru/20210521/ukraina-1733384499.html

https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733404817.html

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новости культуры, александр петров (актер), евгений стычкин, ольга кабо, россия, санкции, верховная рада украины, украина, в мире