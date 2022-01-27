https://ria.ru/20220127/kabo-1769736489.html
Ольга Кабо впервые рассказала о разводе со вторым мужем
Ольга Кабо впервые рассказала о разводе со вторым мужем - РИА Новости, 27.01.2022
Ольга Кабо впервые рассказала о разводе со вторым мужем
Ольга Кабо впервые назвала причину развода с Николаем Разгуляевым. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:23
2022-01-27T12:23
2022-01-27T14:28
шоубиз
ольга кабо
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155283/61/1552836115_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_047b9dde136069c4dc36945f11e833d8.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ольга Кабо впервые назвала причину развода с Николаем Разгуляевым. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Выяснилось, что актриса и предприниматель с 2016 года практически не были мужем женой. Кабо даже купила квартиру, чтобы съехать от супруга."Произошел момент, когда мы с Николаем перестали общаться. (...) Между нами появилось очень много недосказанностей. Бывает, что в жизни мужчины и женщины образуется какая-то трещина. Порой все можно исправить, но иногда случается что-то такое, что навсегда разлучает", — рассуждает Кабо. Она утверждает, что о многом не знала. Муж не говорил ей, что у него проблемы с бизнесом и есть "какие-то безумные долги". Актриса говорит, что они перестали доверять другу и стали чужими. Кабо также рассказала, что до сих пор судится из-за долгов экс-мужа. "И вдруг его долги все падают на мою на голову. Несколько лет подряд я судилась с кредиторами Николая, которые не могут упустить того, что я самостоятельный человек и у меня свое имущество", — вспоминает артистка. Ольга не считает, что должна погашать задолженности бывшего. Кабо и Разгуляев были женаты 12 лет. Полтора года назад они расстались. У них есть общий ребенок — их сын Виктор родился в 2012 году. Это второй брак Ольги. Ранее она была замужем за предпринимателем Эдуардом Василишиным. В тех отношениях актриса родила дочь Татьяну, в 1998 году. В декабре стало известно, что после 20 лет брака развелись Григорий Лепс и Анна Шаплыкова.
https://ria.ru/20211229/shvartsenegger-1765934698.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155283/61/1552836115_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_cb985bcf53f48778a7013e7d0606ffd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга кабо, знаменитости
12:23 27.01.2022 (обновлено: 14:28 27.01.2022)
Ольга Кабо впервые рассказала о разводе со вторым мужем
Ольга Кабо впервые назвала причину развода со вторым мужем Николаем Разгуляевым
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Ольга Кабо впервые назвала причину развода с Николаем Разгуляевым. Об этом она рассказала
в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
Выяснилось, что актриса и предприниматель с 2016 года практически не были мужем женой. Кабо даже купила квартиру, чтобы съехать от супруга.
"Произошел момент, когда мы с Николаем перестали общаться. (...) Между нами появилось очень много недосказанностей. Бывает, что в жизни мужчины и женщины образуется какая-то трещина. Порой все можно исправить, но иногда случается что-то такое, что навсегда разлучает", — рассуждает Кабо.
Она утверждает, что о многом не знала. Муж не говорил ей, что у него проблемы с бизнесом и есть "какие-то безумные долги".
"Я жила в неведении. Отношения уже исчерпали себя, я понимала, что мы не будем вместе. Но не сразу происходит расставание. Это какой-то процесс, потому что сложно разрушить то, что было, сложно сказать об этом ребенку", — поясняет звезда.
Актриса говорит, что они перестали доверять другу и стали чужими.
Кабо также рассказала, что до сих пор судится из-за долгов экс-мужа.
"И вдруг его долги все падают на мою на голову. Несколько лет подряд я судилась с кредиторами Николая, которые не могут упустить того, что я самостоятельный человек и у меня свое имущество", — вспоминает артистка.
Ольга не считает, что должна погашать задолженности бывшего.
"Это проявилось, когда я получила свою первую повестку в суд. Была с этим категорически не согласна, так как в то время мы уже не были вместе, у нас имелся брачный договор. Славу Богу, сейчас суды во всем разбираются. Надеюсь, это когда-нибудь закончится", — уверяет артистка.
Кабо и Разгуляев были женаты 12 лет. Полтора года назад они расстались. У них есть общий ребенок — их сын Виктор родился в 2012 году. Это второй брак Ольги. Ранее она была замужем за предпринимателем Эдуардом Василишиным. В тех отношениях актриса родила дочь Татьяну, в 1998 году.
В декабре стало известно, что после 20 лет брака развелись
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова.