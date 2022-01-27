https://ria.ru/20220127/kabo-1769736489.html

Ольга Кабо впервые рассказала о разводе со вторым мужем

Ольга Кабо впервые рассказала о разводе со вторым мужем - РИА Новости, 27.01.2022

Ольга Кабо впервые рассказала о разводе со вторым мужем

Ольга Кабо впервые назвала причину развода с Николаем Разгуляевым. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:23

2022-01-27T12:23

2022-01-27T14:28

шоубиз

ольга кабо

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ольга Кабо впервые назвала причину развода с Николаем Разгуляевым. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Выяснилось, что актриса и предприниматель с 2016 года практически не были мужем женой. Кабо даже купила квартиру, чтобы съехать от супруга."Произошел момент, когда мы с Николаем перестали общаться. (...) Между нами появилось очень много недосказанностей. Бывает, что в жизни мужчины и женщины образуется какая-то трещина. Порой все можно исправить, но иногда случается что-то такое, что навсегда разлучает", — рассуждает Кабо. Она утверждает, что о многом не знала. Муж не говорил ей, что у него проблемы с бизнесом и есть "какие-то безумные долги". Актриса говорит, что они перестали доверять другу и стали чужими. Кабо также рассказала, что до сих пор судится из-за долгов экс-мужа. "И вдруг его долги все падают на мою на голову. Несколько лет подряд я судилась с кредиторами Николая, которые не могут упустить того, что я самостоятельный человек и у меня свое имущество", — вспоминает артистка. Ольга не считает, что должна погашать задолженности бывшего. Кабо и Разгуляев были женаты 12 лет. Полтора года назад они расстались. У них есть общий ребенок — их сын Виктор родился в 2012 году. Это второй брак Ольги. Ранее она была замужем за предпринимателем Эдуардом Василишиным. В тех отношениях актриса родила дочь Татьяну, в 1998 году. В декабре стало известно, что после 20 лет брака развелись Григорий Лепс и Анна Шаплыкова.

https://ria.ru/20211229/shvartsenegger-1765934698.html

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ольга кабо, знаменитости