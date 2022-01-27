Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220127/kabo-1769736489.html
Ольга Кабо впервые рассказала о разводе со вторым мужем
Ольга Кабо впервые рассказала о разводе со вторым мужем - РИА Новости, 27.01.2022
Ольга Кабо впервые рассказала о разводе со вторым мужем
Ольга Кабо впервые назвала причину развода с Николаем Разгуляевым. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:23
2022-01-27T14:28
шоубиз
ольга кабо
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155283/61/1552836115_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_047b9dde136069c4dc36945f11e833d8.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ольга Кабо впервые назвала причину развода с Николаем Разгуляевым. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Выяснилось, что актриса и предприниматель с 2016 года практически не были мужем женой. Кабо даже купила квартиру, чтобы съехать от супруга."Произошел момент, когда мы с Николаем перестали общаться. (...) Между нами появилось очень много недосказанностей. Бывает, что в жизни мужчины и женщины образуется какая-то трещина. Порой все можно исправить, но иногда случается что-то такое, что навсегда разлучает", — рассуждает Кабо. Она утверждает, что о многом не знала. Муж не говорил ей, что у него проблемы с бизнесом и есть "какие-то безумные долги". Актриса говорит, что они перестали доверять другу и стали чужими. Кабо также рассказала, что до сих пор судится из-за долгов экс-мужа. "И вдруг его долги все падают на мою на голову. Несколько лет подряд я судилась с кредиторами Николая, которые не могут упустить того, что я самостоятельный человек и у меня свое имущество", — вспоминает артистка. Ольга не считает, что должна погашать задолженности бывшего. Кабо и Разгуляев были женаты 12 лет. Полтора года назад они расстались. У них есть общий ребенок — их сын Виктор родился в 2012 году. Это второй брак Ольги. Ранее она была замужем за предпринимателем Эдуардом Василишиным. В тех отношениях актриса родила дочь Татьяну, в 1998 году. В декабре стало известно, что после 20 лет брака развелись Григорий Лепс и Анна Шаплыкова.
https://ria.ru/20211229/shvartsenegger-1765934698.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155283/61/1552836115_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_cb985bcf53f48778a7013e7d0606ffd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга кабо, знаменитости
12:23 27.01.2022 (обновлено: 14:28 27.01.2022)
 
Ольга Кабо впервые рассказала о разводе со вторым мужем

Ольга Кабо впервые назвала причину развода со вторым мужем Николаем Разгуляевым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ольга Кабо на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Актриса Ольга Кабо на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ольга Кабо впервые назвала причину развода с Николаем Разгуляевым. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
Выяснилось, что актриса и предприниматель с 2016 года практически не были мужем женой. Кабо даже купила квартиру, чтобы съехать от супруга.
"Произошел момент, когда мы с Николаем перестали общаться. (...) Между нами появилось очень много недосказанностей. Бывает, что в жизни мужчины и женщины образуется какая-то трещина. Порой все можно исправить, но иногда случается что-то такое, что навсегда разлучает", — рассуждает Кабо.
Она утверждает, что о многом не знала. Муж не говорил ей, что у него проблемы с бизнесом и есть "какие-то безумные долги".
"Я жила в неведении. Отношения уже исчерпали себя, я понимала, что мы не будем вместе. Но не сразу происходит расставание. Это какой-то процесс, потому что сложно разрушить то, что было, сложно сказать об этом ребенку", — поясняет звезда.
Актриса говорит, что они перестали доверять другу и стали чужими.
Кабо также рассказала, что до сих пор судится из-за долгов экс-мужа.
"И вдруг его долги все падают на мою на голову. Несколько лет подряд я судилась с кредиторами Николая, которые не могут упустить того, что я самостоятельный человек и у меня свое имущество", — вспоминает артистка.
Ольга не считает, что должна погашать задолженности бывшего.
"Это проявилось, когда я получила свою первую повестку в суд. Была с этим категорически не согласна, так как в то время мы уже не были вместе, у нас имелся брачный договор. Славу Богу, сейчас суды во всем разбираются. Надеюсь, это когда-нибудь закончится", — уверяет артистка.
Кабо и Разгуляев были женаты 12 лет. Полтора года назад они расстались. У них есть общий ребенок — их сын Виктор родился в 2012 году. Это второй брак Ольги. Ранее она была замужем за предпринимателем Эдуардом Василишиным. В тех отношениях актриса родила дочь Татьяну, в 1998 году.
В декабре стало известно, что после 20 лет брака развелись Григорий Лепс и Анна Шаплыкова.
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 08:27Шоубиз
Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов
 
ШоубизОльга КабоЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
22:45Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
Лента новостейМолния
В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания РоссииБелый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине