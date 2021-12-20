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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211220/leps-1764563320.html
Лепс и Шаплыкова развелись
Лепс и Шаплыкова развелись - РИА Новости, 20.12.2021
Лепс и Шаплыкова развелись
Мировой судья столичного района Хамовники расторг брак Григория Лепса (настоящая фамилия Лепсверидзе) с Анной Шаплыковой, сообщили РИА Новости пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:43
2021-12-20T15:43
шоубиз
григорий лепс
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мировой судья столичного района Хамовники расторг брак Григория Лепса (настоящая фамилия Лепсверидзе) с Анной Шаплыковой, сообщили РИА Новости пресс-службе Хамовнического суда.Как сообщили РИА Новости в суде, в заседании присутствовал только представитель уже бывшей супруги, а от Лепса в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.Иные детали бракоразводного процесса не приводятся.Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.После того, как Анна подала на развод, у певца начались проблемы со здоровьем. Он пережил гипертонический криз и на одни сутки лег в больницу. "У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу – я пролежал там один день, меня прокапали, все в порядке. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается", – отмечал артист.
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григорий лепс, знаменитости, шоу-бизнес
15:43 20.12.2021
 
Лепс и Шаплыкова развелись

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись после 20 лет брака

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мировой судья столичного района Хамовники расторг брак Григория Лепса (настоящая фамилия Лепсверидзе) с Анной Шаплыковой, сообщили РИА Новости пресс-службе Хамовнического суда.

"Решением судебного мирового участка №364 от 20 декабря исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой Анны с Лепсверидзе Григорием удовлетворено", – сказала собеседница агентства.

Как сообщили РИА Новости в суде, в заседании присутствовал только представитель уже бывшей супруги, а от Лепса в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.
Иные детали бракоразводного процесса не приводятся.
Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.
После того, как Анна подала на развод, у певца начались проблемы со здоровьем. Он пережил гипертонический криз и на одни сутки лег в больницу.
"У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу – я пролежал там один день, меня прокапали, все в порядке. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается", – отмечал артист.
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