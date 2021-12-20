https://ria.ru/20211220/leps-1764563320.html

Лепс и Шаплыкова развелись

Лепс и Шаплыкова развелись - РИА Новости, 20.12.2021

Лепс и Шаплыкова развелись

Мировой судья столичного района Хамовники расторг брак Григория Лепса (настоящая фамилия Лепсверидзе) с Анной Шаплыковой, сообщили РИА Новости пресс-службе... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:43

2021-12-20T15:43

2021-12-20T15:43

шоубиз

григорий лепс

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/78/1551617806_0:281:2966:1949_1920x0_80_0_0_b51aac84c9a599d5f9b2ab4cf91dabd7.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мировой судья столичного района Хамовники расторг брак Григория Лепса (настоящая фамилия Лепсверидзе) с Анной Шаплыковой, сообщили РИА Новости пресс-службе Хамовнического суда.Как сообщили РИА Новости в суде, в заседании присутствовал только представитель уже бывшей супруги, а от Лепса в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.Иные детали бракоразводного процесса не приводятся.Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Анна на тот момент работала танцовщицей у Лаймы Вайкуле. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.После того, как Анна подала на развод, у певца начались проблемы со здоровьем. Он пережил гипертонический криз и на одни сутки лег в больницу. "У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу – я пролежал там один день, меня прокапали, все в порядке. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается", – отмечал артист.

https://ria.ru/20211220/kudryavtseva-1764534783.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

григорий лепс, знаменитости, шоу-бизнес