"Человек срывается": Лепс обратился к поклонникам

"У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу – я пролежал там один день, меня прокапали, все в порядке. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается. Слишком сильное физическое напряжение, много работы я делал, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто, как кажется. Мне уже не двадцать лет", – рассказал Григорий.