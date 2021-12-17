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Шоубиз
https://ria.ru/20211217/leps-1764279415.html
"Человек срывается": Лепс обратился к поклонникам
"Человек срывается": Лепс обратился к поклонникам - РИА Новости, 17.12.2021
"Человек срывается": Лепс обратился к поклонникам
Григорий Лепс обратился к поклонникам через видеопослание в социальных сетях и опроверг слухи о принудительной госпитализации и серьезных проблемах со... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:01
2021-12-17T17:01
шоубиз
знаменитости
григорий лепс
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Григорий Лепс обратился к поклонникам через видеопослание в социальных сетях и опроверг слухи о принудительной госпитализации и серьезных проблемах со здоровьем. По словам певца, у него был гипертонический криз, а также много работы.В конце видео артист пригласил поклонников на свой сольный концерт в Крокус Сити Холл.Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Судебное заседание о расторжении брака супругов состоится 20 декабря 2021 года. Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана.
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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес
17:01 17.12.2021
 
"Человек срывается": Лепс обратился к поклонникам

Лепс обратился к поклонникам после слухов о серьезных проблемах со здоровьем

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Григорий Лепс обратился к поклонникам через видеопослание в социальных сетях и опроверг слухи о принудительной госпитализации и серьезных проблемах со здоровьем. По словам певца, у него был гипертонический криз, а также много работы.

"У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу – я пролежал там один день, меня прокапали, все в порядке. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается. Слишком сильное физическое напряжение, много работы я делал, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто, как кажется. Мне уже не двадцать лет", – рассказал Григорий.

В конце видео артист пригласил поклонников на свой сольный концерт в Крокус Сити Холл.
Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Судебное заседание о расторжении брака супругов состоится 20 декабря 2021 года. Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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