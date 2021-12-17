"Человек срывается": Лепс обратился к поклонникам
Лепс обратился к поклонникам после слухов о серьезных проблемах со здоровьем
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Григорий Лепс обратился к поклонникам через видеопослание в социальных сетях и опроверг слухи о принудительной госпитализации и серьезных проблемах со здоровьем. По словам певца, у него был гипертонический криз, а также много работы.
"У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу – я пролежал там один день, меня прокапали, все в порядке. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается. Слишком сильное физическое напряжение, много работы я делал, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто, как кажется. Мне уже не двадцать лет", – рассказал Григорий.
В конце видео артист пригласил поклонников на свой сольный концерт в Крокус Сити Холл.
Новостям об ухудшении состояния здоровья Лепса предшествовало известие о его разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Судебное заседание о расторжении брака супругов состоится 20 декабря 2021 года. Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана.