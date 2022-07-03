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Миссия выполнима: актеры, которым не нужны дублеры - РИА Новости, 03.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220703/kino-1799548448.html
Миссия выполнима: актеры, которым не нужны дублеры
Миссия выполнима: актеры, которым не нужны дублеры - РИА Новости, 03.07.2022
Миссия выполнима: актеры, которым не нужны дублеры
Тому Крузу сегодня 60. Гордиться юбиляру есть чем: блокбастеры, огромные гонорары, роли в фестивальном и авторском кино, номинации и победы в главных... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T08:00
2022-07-03T08:10
культура
том круз
джеки чан
кино и сериалы
ольга кабо
дмитрий харатьян
харрисон форд
михаил боярский
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Тимур Мусин. Тому Крузу сегодня 60. Гордиться юбиляру есть чем: блокбастеры, огромные гонорары, роли в фестивальном и авторском кино, номинации и победы в главных кинопремиях мира. Актер известен и тем, что во время съемок опасных трюковых сцен обходится без дублеров. О самых впечатляющих каскадерских маневрах Круза и других зарубежных и отечественных звезд — в материале РИА Новости.Том КрузВ культовой шпионской серии "Миссия невыполнима" Круз сыграл Итана Ханта — неуловимого агента ЦРУ. На съемках первой картины американской бондианы актер настоял на том, что выполнит все трюки самостоятельно. Так было и дальше.Накануне релиза шестой части франшизы Uber выпустил шутливый скетч о дублере Тома Круза, который сел за руль такси из-за того, что у него слишком много свободного времени.При этом Круз, в отличие, например, от Джеки Чана, никогда не занимался единоборствами и не был профессиональным каскадером. Он успел поработать лишь помощником официанта.В образе Ханта Том Круз покорял горы и небоскребы, летал на вертолете, прыгал в пропасть на мотоцикле, а после парил над ней на парашюте. Во всех этих сценах мы действительно видим актера, а не дублера, живую съемку, а не спецэффекты.Разумеется, самоуверенность Круза стоила ему немалого количества травм. Так, в шестой "Миссии", выполняя опасный прыжок со строительных лесов на соседнее здание, актер сильно ударился о край крыши, сломал лодыжку и восстанавливался потом несколько месяцев.Джеки ЧанВ начале карьеры он был каскадером. Неудивительно, что во всех киноролях актер выполняет акробатические и боевые маневры самостоятельно. Создатель комедийного кунг-фу скакал по крышам движущихся автобусов, летал на спущенной с самолета веревочной лестнице, спрыгивал с высоты пятого этажа, сражался с толпами врагов, используя подручные средства. Артист получил не только мировой успех и миллионные контракты, но и множество серьезных травм. В поздних картинах он действует осторожнее, периодически соглашаясь разделить часть опасных трюков с каскадерами.Харрисон Форд"Звездные войны" и "Бегущий по лезвию" принесли ему мировую известность. Но любимцем публики он стал прежде всего благодаря роли обаятельного археолога и искателя приключений Индианы Джонса. Истинный адепт экстремальных активностей, предпочитающий проводить свободное время за штурвалом личного одномоторного самолета, Харрисон Форд часто самостоятельно выполнял рискованные трюки и на съемках "Индианы". Например, знаменитую сцену побега от огромного камня актеру пришлось повторить десять раз — по пять дублей с двух разных ракурсов.Во время съемок эпизода схватки у самолета Форд порвал связки на колене, но обложил его льдом и продолжил работать. А когда делали фрагмент, где грузовик на ходу тащит Индиану по земле, артист сломал ребра. Позднее, комментируя это, он иронично отметил, что если бы эпизод действительно был опасен для его жизни, его бы снимали последним.Михаил БоярскийКонкуренцию голливудским сорвиголовам могли бы составить советские артисты. В частности, Михаил Боярский на съемках фильма "Три мушкетера" сам сделал несколько опасных трюков. Он был хорошо подготовлен физически, уверенно держался на лошади и отлично фехтовал.Ему даже удалось завалить коня набок, что очень опасно. Нужно было правильно сгруппироваться, иначе животное просто придавило бы его. Боярский успешно исполнил трюк с первого дубля.В другом эпизоде Д’Артаньян должен был прыгнуть с балюстрады на лошадь, но промахнулся и угодил в стог сена. Режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич рассказывал, что на этот трюк пригласили каскадера, но Боярский самовольно взял ситуацию в свои руки. Впрочем, сейчас артист признается, что ни за что не согласится повторить и десятую часть тех "кульбитов".Дмитрий ХаратьянВ юности он занимался в разных спортивных секциях — плавал, играл в хоккей и футбол. Постановщик трюков в телефильме "Гардемарины, вперед!" Владимир Балон вспоминал: "Такой он был складный, стройный, тоненький, прямо словно созданный для фехтования". Харатьян действительно мастерски выполнял все специфические стойки, позы, приемы и движения.Ольга КабоВ начале кинокарьеры она снялась в нескольких исторических фильмах — "Приключения Квентина Дорварда", "Две стрелы" и "Рыцарский замок". В этих картинах было много сцен фехтования и верховой езды. И Кабо специально тренировалась, чтобы справиться без дублерши. Ее владение рапирой пригодилось и в российско-американском проекте — мистическом триллере "Крысиные похороны".В боевике "Крестоносец" Ольга прыгала с четвертого этажа и выполняла другие опасные трюки. После этой ленты ее приняли в российскую Гильдию каскадеров, где она долгое время оставалась единственной женщиной.
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том круз, джеки чан, кино и сериалы, ольга кабо, дмитрий харатьян, харрисон форд, михаил боярский
08:00 03.07.2022 (обновлено: 08:10 03.07.2022)
 

Миссия выполнима: актеры, которым не нужны дублеры

© Paramount Pictures (2018)Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Кадр из фильма Миссия невыполнима: Последствия
© Paramount Pictures (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Тимур Мусин. Тому Крузу сегодня 60. Гордиться юбиляру есть чем: блокбастеры, огромные гонорары, роли в фестивальном и авторском кино, номинации и победы в главных кинопремиях мира. Актер известен и тем, что во время съемок опасных трюковых сцен обходится без дублеров. О самых впечатляющих каскадерских маневрах Круза и других зарубежных и отечественных звезд — в материале РИА Новости.

Том Круз

В культовой шпионской серии "Миссия невыполнима" Круз сыграл Итана Ханта — неуловимого агента ЦРУ. На съемках первой картины американской бондианы актер настоял на том, что выполнит все трюки самостоятельно. Так было и дальше.
Накануне релиза шестой части франшизы Uber выпустил шутливый скетч о дублере Тома Круза, который сел за руль такси из-за того, что у него слишком много свободного времени.
При этом Круз, в отличие, например, от Джеки Чана, никогда не занимался единоборствами и не был профессиональным каскадером. Он успел поработать лишь помощником официанта.
© Paramount Pictures (2018)Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Кадр из фильма Миссия невыполнима: Последствия
1 из 3
Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
© Paramount Pictures (2018)
© Paramount Pictures (2018)

"Миссия невыполнима: Последствия"

Кадр из фильма Миссия невыполнима: Последствия
2 из 3

"Миссия невыполнима: Последствия"

© Paramount Pictures (2018)
© Paramount Pictures (2018)

Том Круз в фильме "Миссия невыполнима: Последствия"

Кадр из фильма Миссия невыполнима: Последствия
3 из 3

Том Круз в фильме "Миссия невыполнима: Последствия"

© Paramount Pictures (2018)
1 из 3
Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
© Paramount Pictures (2018)
2 из 3

"Миссия невыполнима: Последствия"

© Paramount Pictures (2018)
3 из 3

Том Круз в фильме "Миссия невыполнима: Последствия"

© Paramount Pictures (2018)
В образе Ханта Том Круз покорял горы и небоскребы, летал на вертолете, прыгал в пропасть на мотоцикле, а после парил над ней на парашюте. Во всех этих сценах мы действительно видим актера, а не дублера, живую съемку, а не спецэффекты.
Разумеется, самоуверенность Круза стоила ему немалого количества травм. Так, в шестой "Миссии", выполняя опасный прыжок со строительных лесов на соседнее здание, актер сильно ударился о край крыши, сломал лодыжку и восстанавливался потом несколько месяцев.

Джеки Чан

В начале карьеры он был каскадером. Неудивительно, что во всех киноролях актер выполняет акробатические и боевые маневры самостоятельно. Создатель комедийного кунг-фу скакал по крышам движущихся автобусов, летал на спущенной с самолета веревочной лестнице, спрыгивал с высоты пятого этажа, сражался с толпами врагов, используя подручные средства.
Артист получил не только мировой успех и миллионные контракты, но и множество серьезных травм. В поздних картинах он действует осторожнее, периодически соглашаясь разделить часть опасных трюков с каскадерами.
© Golden Harvest Company Ltd. (1984)

Фильм "Закусочная на колесах"

Кадр из фильма Закусочная на колесах
1 из 3

Фильм "Закусочная на колесах"

© Golden Harvest Company Ltd. (1984)
© Golden Harvest Company Ltd. (1984)Кадр из фильма "Закусочная на колесах"
Кадр из фильма Закусочная на колесах
2 из 3
Кадр из фильма "Закусочная на колесах"
© Golden Harvest Company Ltd. (1984)
© Golden Harvest Company Ltd. (1984)

Джеки Чан в фильме "Закусочная на колесах"

Кадр из фильма Закусочная на колесах
3 из 3

Джеки Чан в фильме "Закусочная на колесах"

© Golden Harvest Company Ltd. (1984)
1 из 3

Фильм "Закусочная на колесах"

© Golden Harvest Company Ltd. (1984)
2 из 3
Кадр из фильма "Закусочная на колесах"
© Golden Harvest Company Ltd. (1984)
3 из 3

Джеки Чан в фильме "Закусочная на колесах"

© Golden Harvest Company Ltd. (1984)

Харрисон Форд

"Звездные войны" и "Бегущий по лезвию" принесли ему мировую известность. Но любимцем публики он стал прежде всего благодаря роли обаятельного археолога и искателя приключений Индианы Джонса. Истинный адепт экстремальных активностей, предпочитающий проводить свободное время за штурвалом личного одномоторного самолета, Харрисон Форд часто самостоятельно выполнял рискованные трюки и на съемках "Индианы". Например, знаменитую сцену побега от огромного камня актеру пришлось повторить десять раз — по пять дублей с двух разных ракурсов.
© Paramount Pictures (1981)

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Кадр из фильма Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
1 из 4

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

© Paramount Pictures (1981)
© Paramount Pictures (1981)Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"
Кадр из фильма Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
2 из 4
Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"
© Paramount Pictures (1981)
© Paramount Pictures (1981)

Фильм "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Кадр из фильма Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
3 из 4

Фильм "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

© Paramount Pictures (1981)
© Paramount Pictures (1981)

Харрисон Форд на съемках "Индианы"

Кадр из фильма Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
4 из 4

Харрисон Форд на съемках "Индианы"

© Paramount Pictures (1981)
1 из 4

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

© Paramount Pictures (1981)
2 из 4
Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"
© Paramount Pictures (1981)
3 из 4

Фильм "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

© Paramount Pictures (1981)
4 из 4

Харрисон Форд на съемках "Индианы"

© Paramount Pictures (1981)
Во время съемок эпизода схватки у самолета Форд порвал связки на колене, но обложил его льдом и продолжил работать. А когда делали фрагмент, где грузовик на ходу тащит Индиану по земле, артист сломал ребра. Позднее, комментируя это, он иронично отметил, что если бы эпизод действительно был опасен для его жизни, его бы снимали последним.

Михаил Боярский

Конкуренцию голливудским сорвиголовам могли бы составить советские артисты. В частности, Михаил Боярский на съемках фильма "Три мушкетера" сам сделал несколько опасных трюков. Он был хорошо подготовлен физически, уверенно держался на лошади и отлично фехтовал.
Ему даже удалось завалить коня набок, что очень опасно. Нужно было правильно сгруппироваться, иначе животное просто придавило бы его. Боярский успешно исполнил трюк с первого дубля.
© Гостелерадио СССР (1979)

Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"

Кадр из фильма Д`Артаньян и три мушкетера
1 из 3

Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
© Гостелерадио СССР (1979)

На съемках фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"

На съмках фильма Д`Артаньян и три мушкетера
2 из 3

На съемках фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
© Гостелерадио СССР (1979)

"Д’Артаньян и три мушкетера"

На съмках фильма Д`Артаньян и три мушкетера
3 из 3

"Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
1 из 3

Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
2 из 3

На съемках фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
3 из 3

"Д’Артаньян и три мушкетера"

© Гостелерадио СССР (1979)
В другом эпизоде Д’Артаньян должен был прыгнуть с балюстрады на лошадь, но промахнулся и угодил в стог сена. Режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич рассказывал, что на этот трюк пригласили каскадера, но Боярский самовольно взял ситуацию в свои руки. Впрочем, сейчас артист признается, что ни за что не согласится повторить и десятую часть тех "кульбитов".

Дмитрий Харатьян

В юности он занимался в разных спортивных секциях — плавал, играл в хоккей и футбол. Постановщик трюков в телефильме "Гардемарины, вперед!" Владимир Балон вспоминал: "Такой он был складный, стройный, тоненький, прямо словно созданный для фехтования". Харатьян действительно мастерски выполнял все специфические стойки, позы, приемы и движения.
© Мосфильм (1987)

Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"

Кадр из сериала Гардемарины, вперед!
1 из 3

Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"

© Мосфильм (1987)
© Мосфильм (1987)

Четырехсерийный мини-сериал "Гардемарины, вперед!"

Кадр из сериала Гардемарины, вперед!
2 из 3

Четырехсерийный мини-сериал "Гардемарины, вперед!"

© Мосфильм (1987)
© Мосфильм (1987)

Дмитрий Харатьян в картине "Гардемарины, вперед!"

Кадр из сериала Гардемарины, вперед!
3 из 3

Дмитрий Харатьян в картине "Гардемарины, вперед!"

© Мосфильм (1987)
1 из 3

Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"

© Мосфильм (1987)
2 из 3

Четырехсерийный мини-сериал "Гардемарины, вперед!"

© Мосфильм (1987)
3 из 3

Дмитрий Харатьян в картине "Гардемарины, вперед!"

© Мосфильм (1987)

Ольга Кабо

В начале кинокарьеры она снялась в нескольких исторических фильмах — "Приключения Квентина Дорварда", "Две стрелы" и "Рыцарский замок". В этих картинах было много сцен фехтования и верховой езды. И Кабо специально тренировалась, чтобы справиться без дублерши. Ее владение рапирой пригодилось и в российско-американском проекте — мистическом триллере "Крысиные похороны".
© Эталон-фильм (1995)Кадр из фильма "Крысиные похороны"
Кадр из фильма Крысиные похороны
1 из 3
Кадр из фильма "Крысиные похороны"
© Эталон-фильм (1995)
© Эталон-фильм (1995)

"Крысиные похороны"

Кадр из фильма Крысиные похороны
2 из 3

"Крысиные похороны"

© Эталон-фильм (1995)
© Эталон-фильм (1995)

Ольга Кабо в фильме "Крысиные похороны"

Кадр из фильма Крысиные похороны
3 из 3

Ольга Кабо в фильме "Крысиные похороны"

© Эталон-фильм (1995)
1 из 3
Кадр из фильма "Крысиные похороны"
© Эталон-фильм (1995)
2 из 3

"Крысиные похороны"

© Эталон-фильм (1995)
3 из 3

Ольга Кабо в фильме "Крысиные похороны"

© Эталон-фильм (1995)
В боевике "Крестоносец" Ольга прыгала с четвертого этажа и выполняла другие опасные трюки. После этой ленты ее приняли в российскую Гильдию каскадеров, где она долгое время оставалась единственной женщиной.
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КультураТом КрузДжеки ЧанКино и сериалыОльга КабоДмитрий ХаратьянХаррисон ФордМихаил Боярский
 
 
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