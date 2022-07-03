https://ria.ru/20220703/kino-1799548448.html

Миссия выполнима: актеры, которым не нужны дублеры

Миссия выполнима: актеры, которым не нужны дублеры - РИА Новости, 03.07.2022

Миссия выполнима: актеры, которым не нужны дублеры

Тому Крузу сегодня 60. Гордиться юбиляру есть чем: блокбастеры, огромные гонорары, роли в фестивальном и авторском кино, номинации и победы в главных... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T08:00

2022-07-03T08:00

2022-07-03T08:10

культура

том круз

джеки чан

кино и сериалы

ольга кабо

дмитрий харатьян

харрисон форд

михаил боярский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799471903_17:0:1263:701_1920x0_80_0_0_a220deeb93725399bbe3c24a4b9de930.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Тимур Мусин. Тому Крузу сегодня 60. Гордиться юбиляру есть чем: блокбастеры, огромные гонорары, роли в фестивальном и авторском кино, номинации и победы в главных кинопремиях мира. Актер известен и тем, что во время съемок опасных трюковых сцен обходится без дублеров. О самых впечатляющих каскадерских маневрах Круза и других зарубежных и отечественных звезд — в материале РИА Новости.Том КрузВ культовой шпионской серии "Миссия невыполнима" Круз сыграл Итана Ханта — неуловимого агента ЦРУ. На съемках первой картины американской бондианы актер настоял на том, что выполнит все трюки самостоятельно. Так было и дальше.Накануне релиза шестой части франшизы Uber выпустил шутливый скетч о дублере Тома Круза, который сел за руль такси из-за того, что у него слишком много свободного времени.При этом Круз, в отличие, например, от Джеки Чана, никогда не занимался единоборствами и не был профессиональным каскадером. Он успел поработать лишь помощником официанта.В образе Ханта Том Круз покорял горы и небоскребы, летал на вертолете, прыгал в пропасть на мотоцикле, а после парил над ней на парашюте. Во всех этих сценах мы действительно видим актера, а не дублера, живую съемку, а не спецэффекты.Разумеется, самоуверенность Круза стоила ему немалого количества травм. Так, в шестой "Миссии", выполняя опасный прыжок со строительных лесов на соседнее здание, актер сильно ударился о край крыши, сломал лодыжку и восстанавливался потом несколько месяцев.Джеки ЧанВ начале карьеры он был каскадером. Неудивительно, что во всех киноролях актер выполняет акробатические и боевые маневры самостоятельно. Создатель комедийного кунг-фу скакал по крышам движущихся автобусов, летал на спущенной с самолета веревочной лестнице, спрыгивал с высоты пятого этажа, сражался с толпами врагов, используя подручные средства. Артист получил не только мировой успех и миллионные контракты, но и множество серьезных травм. В поздних картинах он действует осторожнее, периодически соглашаясь разделить часть опасных трюков с каскадерами.Харрисон Форд"Звездные войны" и "Бегущий по лезвию" принесли ему мировую известность. Но любимцем публики он стал прежде всего благодаря роли обаятельного археолога и искателя приключений Индианы Джонса. Истинный адепт экстремальных активностей, предпочитающий проводить свободное время за штурвалом личного одномоторного самолета, Харрисон Форд часто самостоятельно выполнял рискованные трюки и на съемках "Индианы". Например, знаменитую сцену побега от огромного камня актеру пришлось повторить десять раз — по пять дублей с двух разных ракурсов.Во время съемок эпизода схватки у самолета Форд порвал связки на колене, но обложил его льдом и продолжил работать. А когда делали фрагмент, где грузовик на ходу тащит Индиану по земле, артист сломал ребра. Позднее, комментируя это, он иронично отметил, что если бы эпизод действительно был опасен для его жизни, его бы снимали последним.Михаил БоярскийКонкуренцию голливудским сорвиголовам могли бы составить советские артисты. В частности, Михаил Боярский на съемках фильма "Три мушкетера" сам сделал несколько опасных трюков. Он был хорошо подготовлен физически, уверенно держался на лошади и отлично фехтовал.Ему даже удалось завалить коня набок, что очень опасно. Нужно было правильно сгруппироваться, иначе животное просто придавило бы его. Боярский успешно исполнил трюк с первого дубля.В другом эпизоде Д’Артаньян должен был прыгнуть с балюстрады на лошадь, но промахнулся и угодил в стог сена. Режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич рассказывал, что на этот трюк пригласили каскадера, но Боярский самовольно взял ситуацию в свои руки. Впрочем, сейчас артист признается, что ни за что не согласится повторить и десятую часть тех "кульбитов".Дмитрий ХаратьянВ юности он занимался в разных спортивных секциях — плавал, играл в хоккей и футбол. Постановщик трюков в телефильме "Гардемарины, вперед!" Владимир Балон вспоминал: "Такой он был складный, стройный, тоненький, прямо словно созданный для фехтования". Харатьян действительно мастерски выполнял все специфические стойки, позы, приемы и движения.Ольга КабоВ начале кинокарьеры она снялась в нескольких исторических фильмах — "Приключения Квентина Дорварда", "Две стрелы" и "Рыцарский замок". В этих картинах было много сцен фехтования и верховой езды. И Кабо специально тренировалась, чтобы справиться без дублерши. Ее владение рапирой пригодилось и в российско-американском проекте — мистическом триллере "Крысиные похороны".В боевике "Крестоносец" Ольга прыгала с четвертого этажа и выполняла другие опасные трюки. После этой ленты ее приняли в российскую Гильдию каскадеров, где она долгое время оставалась единственной женщиной.

https://ria.ru/20220623/kino-1797365719.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

том круз, джеки чан, кино и сериалы, ольга кабо, дмитрий харатьян, харрисон форд, михаил боярский