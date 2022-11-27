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Биография Григория Остера

Биография Григория Остера - РИА Новости, 27.11.2022

Биография Григория Остера

Поэт, писатель, сценарист Григорий Бенционович Остер родился 27 ноября 1947 года в Одессе (Украина). РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T04:43

2022-11-27T04:43

2022-11-27T04:43

справки

григорий остер

одесса

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Поэт, писатель, сценарист Григорий Бенционович Остер родился 27 ноября 1947 года в Одессе (Украина).Начал писать стихи, будучи старшеклассником. В 1966 году окончил среднюю школу и на протяжении трех лет проходил службу на Северном флоте.После демобилизации поступил в Литературный институт имени А.М. Горького на заочный факультет драматургии. Окончил его в 1982 году.В 1975 году выпустил первый сборник сказок для детей "Как хорошо дарить подарки", который принес писателю известность. Через год написал пьесу "Человек с хвостом", она имела успех в кукольных театрах. В 1978 году были написаны сказки "Котенок по имени Гав" и "38 попугаев". В 1983 году была написана пьеса "Привет мартышке", а в журнале "Колобок" появился первый "вредный совет". Он назывался "Храбрый повар". В 1990-е годы вышли детские книги Остера: "Бабушка удава", "Великое закрытие", "Вредные советы", "Гадание по рукам, ногам, ушам, спине и шее", "Детские суеверия".Также среди написанных им книг "Тринадцать жадностей" (1999), "Воспитание взрослых" (1999), "Приметы и суеверия" (2000), "Одни неприятности" (2001), "Гирлянда из малышей" (2001), "Школьный сонник" (2002), "Приключения Пифа" (2002) и многие другие. Особое место в творчестве Григория Остера заняли "Ненаглядные пособия" по физике и математике со смешными задачками и учебники по вымышленным наукам, куда вошли "Папамамология", "Воспитание взрослых", "Квартироведение", "Конфетоедение", "Задачничек про дружбу и драку", "Задачничек про любовь и поцелуи", "Вритература" и "Как подглядывать в будущее". В 2017 году вышла новая сказка Григория Остера "Робинзон и тринадцать жадностей", в 2018 году – "Невредный календарь для всей семьи".Григорий Остер – автор первого русского гипертекстуального романа "Сказка с подробностями" (1998). Присущие произведениям Остера ирония и алогизм, игра словами, стилями и смыслами, подтекст и скрытые цитаты свидетельствуют о его принадлежности к литературе постмодернизма. В анимации Остер работал с режиссерами Иваном Уфимцевым, Львом Атамановым, Ольгой Розовской, Вячеславом Котеночкиным, Леонидом Шварцманом, Майей Мирошкиной, Анатолием Солиным, Владимиром Пекарем и другими.По его сценариям снято множество мультипликационных фильмов и сериалов, в том числе "38 попугаев", "Ушастик и его друзья", "Попался, который кусался", "Баба-Яга против! ".По произведениям Григория Остера были поставлены спектакли "Вредные советы" в театре "Школа современной пьесы" (Москва), "38 попугаев", "Привет Мартышке", "Клочки по закоулочкам" в театре "Драма номер три" (город Каменск-Уральский Свердловской области), "Бабушка удава" и "Зарядка для хвоста" в театре "Наш дом" (город Озерск Челябинской области), "Котенок по имени Гав" в Московском театре детской книги "Волшебная лампа" и др.В 2004 году Григорий Остер стал одним из разработчиков сайта "Президент России гражданам школьного возраста". Остер – заслуженный деятель искусств РФ (2007), лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства (2002), премии имени Корнея Чуковского "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе" (2012), конкурса читательских симпатий "Золотой ключик" (1996).Григорий Остер женат, у него пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, григорий остер, одесса