Книги Григория Остера остаются в продаже в российских магазинах

Григорий Остер - русский детский писатель, родился в 1947 году. В его библиографии десятки литературных произведений для детей в стихах и прозе, самые известные из них: цикл стихотворений "Вредные советы", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав" и другие, многие их которых стали основой для популярных советских мультфильмов.