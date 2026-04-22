Книги Григория Остера остаются в продаже в российских магазинах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Книги Григория Остера остаются в продаже в российских книжных магазинах.
- Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера на наличие сомнительных с педагогической точки зрения установок.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Книги Григория Остера, в частности цикл стихотворений "Вредные советы", остаются в продаже в российских книжных магазинах, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Книги Остера остаются доступными для покупки на полках магазинов книжной сети "Читай-город", кроме того, их можно приобрести онлайн на сайте. Произведения автора доступны в других книжных сетях и магазинах, среди которых "Библио-глобус", "Республика", Московский Дом книги, а также на маркетплейсах.
Григорий Остер - русский детский писатель, родился в 1947 году. В его библиографии десятки литературных произведений для детей в стихах и прозе, самые известные из них: цикл стихотворений "Вредные советы", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав" и другие, многие их которых стали основой для популярных советских мультфильмов.
Силовики задержали гендиректора "Эксмо"
Вчера, 14:19