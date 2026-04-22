14:00 22.04.2026 (обновлено: 14:15 22.04.2026)
В Театре имени Сац не планировали показы спектакля "Вредные советы"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Здание театра им. Наталии Сац в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Показы спектакля "Вредные советы" по произведению Григория Остера не планировались до конца сезона в Театре имени Наталии Сац.
  • В пресс-службе театра отметили, что показы спектакля не планировали по театральным причинам, независимо от распоряжения Бастрыкина.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Показы спектакля "Вредные советы" по произведению Григория Остера не планировались до конца сезона в Театре имени Наталии Сац, несмотря на то, что постановка в текущем сезоне остается в репертуаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки.
"Вне зависимости от распоряжения Бастрыкина этот спектакль в ближайшие месяцы и не планировалось играть в Театре имени Сац. Войдет ли спектакль "Вредные советы" в афишу нового сезона - это вопрос", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе отметили, что показы спектакля "Вредные советы" не планировались в ближайшее время по театральным причинам.
"Театр имени Наталии Сац - это репертуарный театр, поэтому любой спектакль, который вводится в репертуар, периодически идет, периодически - нет. Это особенность репертуарного театра", - добавили там.
Книжная ярмарка в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Книги Григория Остера остаются в продаже в российских магазинах
Вчера, 10:47
 
