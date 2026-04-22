В Сеченовском университете оценили влияние книг Григория Остера на детей

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера на наличие сомнительных с педагогической точки зрения установок.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Восприятие книг Григория Остера детьми напрямую зависит от контекста чтения и позиции родителей, сообщил РИА Новости доцент кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России Павел Бережанский.

"Сама по себе книга не может нанести вред ребенку. Мы выросли на книгах Григория Остера, имею в виду, что мы не перестали мыть руки, помогать ближним, мы не стали кидаться кашей и так далее. Все зависит от контекста чтения, позиции родителей и их комментариев", - сказал он.

Бережанский отметил, что книгу необходимо расценивать как юмор, который даже полезен для обучения. По словам эксперта, только сочетание многих негативных факторов может навредить ребенку.

"Моя единственная рекомендация как врача - убрать родителям книгу в том случае, если у детей наблюдаются тревожные расстройства или поведенческие нарушения", - добавил эксперт.​