Запросов от СК касательно книг Остера нет, сообщили в издательстве АСТ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальных запросов от Следственного комитета РФ и прокуратуры в адрес издательства АСТ относительно книг Григория Остера нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ.

"В настоящий момент официальных запросов или требований от Следственного комитета, прокуратуры или иных государственных структур в адрес издательства АСТ относительно творчества Григория Остера нет", - говорится в сообщении.

Григорий Остер - российский детский писатель, родился в 1947 году. В его библиографии десятки литературных произведений для детей в стихах и прозе, самые известные из них: цикл стихотворений "Вредные советы", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав" и другие, многие из которых стали основой для популярных советских мультфильмов.