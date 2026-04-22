Запросов от СК касательно книг Остера нет, сообщили в издательстве АСТ - РИА Новости, 22.04.2026
16:47 22.04.2026 (обновлено: 17:00 22.04.2026)
Писатель Григорий Остер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки.
  • В издательстве АСТ сообщили, что официальных запросов от Следственного комитета РФ и прокуратуры по этому вопросу пока нет.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальных запросов от Следственного комитета РФ и прокуратуры в адрес издательства АСТ относительно книг Григория Остера нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ.
Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки.
«
"В настоящий момент официальных запросов или требований от Следственного комитета, прокуратуры или иных государственных структур в адрес издательства АСТ относительно творчества Григория Остера нет", - говорится в сообщении.
Григорий Остер - российский детский писатель, родился в 1947 году. В его библиографии десятки литературных произведений для детей в стихах и прозе, самые известные из них: цикл стихотворений "Вредные советы", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав" и другие, многие из которых стали основой для популярных советских мультфильмов.
