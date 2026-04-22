17:38 22.04.2026 (обновлено: 17:39 22.04.2026)
В АСТ прокомментировали проверку книг Григория Остера

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Обеспокоенность насчет произведений Григория Остера звучала ещё в 2024 году, но претензий к издательству АСТ не было, и история не получила развития, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки.
Девочка держит стопку книг - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Сеченовском университете оценили влияние книг Григория Остера на детей
Вчера, 16:47
"Подобный вопрос уже поднимался в 2024 году. Тогда также звучала обеспокоенность, но претензий к нам не поступало, развития история не имела. Исходя из этого, мы делаем вывод, что работа по оценке творчества писателя была проведена, реальных рисков для детей экспертами не выявлено", - говорится в сообщении издательства.
В АСТ подчеркнули, что сегмент детской литературы "особенно тщательно регулируется": книги, готовящиеся к выпуску, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке.
В пресс-службе добавили, что произведения Остера издаются более 30 лет, на его книгах выросло не одно поколение читателей.
"Например, "Вредные советы" в ироничной форме прививают навыки безопасного поведения, высмеивая жадность, грубость, обман и капризы, действуя как "прививка от глупости", - отметили в издательстве.
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги "Вредные советы"
Вчера, 14:37
Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в настоящий момент официальных запросов или требований от Следственного комитета, прокуратуры или иных государственных структур в адрес издательства АСТ относительно творчества Остера нет.
"Мы убеждены, что цели издательства и цели надзорных органов в вопросах защиты детства едины. Если в будущем поступят официальные обращения, мы готовы предоставить всю необходимую информацию и экспертные заключения", - заключили в АСТ.
Григорий Остер - русский детский писатель, родился в 1947 году. В его библиографии десятки литературных произведений для детей в стихах и прозе, самые известные из них: цикл стихотворений "Вредные советы", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав" и другие, многие их которых стали основой для популярных советских мультфильмов.
Книжная ярмарка в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Книги Григория Остера остаются в продаже в российских магазинах
Вчера, 10:47
 
