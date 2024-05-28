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В Красноярском крае убрали из продажи книгу Остера - РИА Новости, 28.05.2024
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10:50 28.05.2024 (обновлено: 11:34 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/kniga-1948834884.html
В Красноярском крае убрали из продажи книгу Остера
В Красноярском крае убрали из продажи книгу Остера - РИА Новости, 28.05.2024
В Красноярском крае убрали из продажи книгу Остера
Магазин в Красноярске снял с продажи книгу Григория Остера "Вредные советы", сообщила его владелица Любовь Дерюшева. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:50
2024-05-28T11:34
красноярский край
григорий остер
общество
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КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Магазин в Красноярске снял с продажи книгу Григория Остера "Вредные советы", сообщила его владелица Любовь Дерюшева."В книге не указан возраст, с которого дети могут ее читать, а претензии к тексту и самому автору не высказывались. По требованию прокуратуры эту книгу я убрала с прилавка", — сказала она.Дерюшева пояснила, что купила книгу у алтайского поставщика в одном экземпляре. По ее словам, у представителей прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям: на них изображены сцены с оружием, виселицы, казни, летящий нож в спину педагога и другие сцены насилия. "Вредные советы" — популярный юмористический сборник стихов Григория Остера. В сборнике автор дает советы, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, нелепыми или даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование таким "вредным советам" может привести к комичным или нелепым ситуациям.
https://ria.ru/20240527/gosduma-1948627382.html
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красноярский край, григорий остер, общество
Красноярский край, Григорий Остер, Общество
В Красноярском крае убрали из продажи книгу Остера

В Красноярском крае убрали из продажи книгу Остера "Вредные советы"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетитель в книжном магазине
Посетитель в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетитель в книжном магазине. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Магазин в Красноярске снял с продажи книгу Григория Остера "Вредные советы", сообщила его владелица Любовь Дерюшева.
"В книге не указан возраст, с которого дети могут ее читать, а претензии к тексту и самому автору не высказывались. По требованию прокуратуры эту книгу я убрала с прилавка", — сказала она.
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Дерюшева пояснила, что купила книгу у алтайского поставщика в одном экземпляре. По ее словам, у представителей прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям: на них изображены сцены с оружием, виселицы, казни, летящий нож в спину педагога и другие сцены насилия.
"Вредные советы" — популярный юмористический сборник стихов Григория Остера. В сборнике автор дает советы, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, нелепыми или даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование таким "вредным советам" может привести к комичным или нелепым ситуациям.
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